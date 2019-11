Se fosse deputada e não quisesse ser incomodada por jornalistas, Lá em Casa Mando Eu chamaria Loum para a acompanhar

Marchesín

Deu a sensação que estava mais inseguro do que é normal, mas também temos de ter em conta que Marchesín é um guarda-redes recém-chegado à Europa, que nem sempre estará tão preparado para a pressão de defrontar equipas como o Young Boys como para ir a festas de aniversário na antevéspera de um jogo.



Mbemba



Teve uma entrada desastrosa em campo, mas quem somos nós para o julgar?



Pepe



Limpou algumas bolas perigosas do Young Boys e acabou a partida a colecionar isqueiros suíços. Isqueiros que vivem num país organizado, civilizado e onde as coisas funcionam, mas que não têm sol. Pobres isqueiros. Venham com o Pepe.



Marcano



Não sei se foi só aselhice, ou se foi, de facto, carregado em falta no lance do golo suíço, mas a esta hora a verdade é que só dependemos de nós próprios para seguir em frente na Liga Europa e para continuar a gostar do Marcano.



Alex Telles

Quando é preciso suar e arrancar pontos a ferro, sabemos que podemos contar sempre com ele. Bem, para ser exata, acho que podemos contar sempre com ele em qualquer situação.



Danilo

Quando Marega e Aboubakar festejaram um dos golos indo um contra o outro, só imaginei o senhor comendador a pensar nos efeitos desse abalo na superfície terrestre. Danilo, como sabem, tem os conhecimentos de sismologia necessários para ficar preocupado nestes momentos. Danilo, aliás, tem os conhecimentos necessários para ficar preocupado com tudo.

Loum

Ora bem, digamos que, se eu fosse deputada e não quisesse ser incomodada por jornalistas, chamava o Loum para me acompanhar.



Otávio

Bom jogo, bom jogo. É sempre chato quando Otávio faz um bom jogo. Primeiro porque me estraga aquele instinto de vir dizer mal dele. Depois, porque normalmente é sinal de que o jogo não foi grande coisa. Ah, acho que isto valeu.



Corona



Parece-me que é o único jogador do onze inicial deste jogo que tem alguma magia nos pés. Infelizmente, nem sempre sabe fazer desaparecer golos dos adversários ou tirar talento de algumas das nossas cartolas.



Aboubakar

Quase que me emocionei quando marcou os golos, porque isto do futebol é, de facto, uma coisa muito bonita, nomeadamente para mim, que passei o jogo todo a reclamar que Aboubakar não devia estar a jogar. No fim do jogo, Pinto da Costa desceu ao balneário para lhe dar um abraço e o meu coração mal aguentou.



Marega



Isto podíamos estar aqui muito tempo a analisar as oportunidades de golo perdidas por Marega, mas o que importa é que o FC Porto ganhou. Apesar das oportunidades de golo perdidas por Marega.



Manafá



Quanto a vocês não sei, mas eu, ao intervalo, a perder 1-0 com o Young Boys e desesperada para continuar na Liga Europa, comecei aos gritos a pedir para entrar o Manafá.



Luis Díaz



Ainda bem que voltou, mas ele estava a aquecer e eu só conseguia pensar que até na festa da mulher do Uribe ele se mexeu mais.



Diogo Leite

Isto quando tem mesmo de se ganhar ao Young Boys, vale tudo, não julgo nada!