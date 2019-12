Lá em Casa Mando Eu tem o melhor remédio para o stress de Pepa: rever muitas vezes o golaço do Zé Luís

Marchesín

Esteve muito bem a o defender alguns lances de perigo do Paços de Ferreira e espero que veja muito bem ao longe, porque dali deve ter sido uma delícia ver o golaço do Zé Luís.

Manafá

Fez um bom corte no início da segunda parte, numa altura em que finalmente os meus filhos adormeceram e me deixaram ver um bom corte do Manafá. E um golaço do Zé Luís.

Pepe

Aos 64 minutos, houve um lance que penso que define esta fase da sua carreira: como que ficou a dormir, completamente fora da linha defensiva e a colocar os adversários em jogo, mas foi tirar a bola ao rapaz do Paços na raça. Eu teria aplaudido de pé, mas estava a guardar-me para o golaço do Zé Luís.

Marcano

Fez uma falta para cartão amarelo e, de imediato, dois adeptos invadiram o relvado do Estádio do Dragão, celebrando a existência de vida em Marcano. Ou então já estavam a adivinhar o golaço do Zé Luís.

Alex Telles

Duas assistências para golo, ou, como diz Alex Telles, uma segunda-feira qualquer. Não fosse aquele golaço do Zé Luís.

Danilo

Uma noitada deu-lhe um companheiro novo no meio-campo e, até ver, o senhor comendador não parece estar descontente. Talvez esteja a ajudar o facto de andar a comer a horas. Ou então foi do golaço do Zé Luís.

Loum

Estreou-se a marcar e esteve muito forte nos duelos aéreos, além de ter tido mais uns remates perigosos. Tudo resumido, foi um golaço do Zé Luís.

Otávio

Só comecei a ver o jogo com atenção mais ou menos na altura em que sofreu um penálti claríssimo, que ficou por marcar, porque o árbitro começou a ver o jogo mais tarde do que eu. Mesmo a tempo de vermos o golaço do Zé Luís.

Corona

Nunca joga mal e é uma pena que leve tanta pancadinha dos adversários. Penso que a Liga devia proteger mais o pouco talento que temos, caso contrário começamos todos a receber de costas e a mandá-la lá para dentro de bicicleta, como no golaço do Zé Luís.

Marega

Sinto que todo este texto seria memorável se o golaço tivesse sido dele, em vez de do Zé Luís.

Aboubakar

Foi de partir o coração vê-lo a agarrar-se ao joelho e a pedir para sair, só recuperei com o golaço do Zé Luís.

Sérgio Oliveira

Entrou e foi logo marcar um canto, que é para o Alex Telles pensar que tem concorrência. Mas não tem. É mesmo só para o enganar. E o golaço do Zé Luís, hein?

Nakajima

Foi uma entrada fundamental, porque estou convencida que o Pepa foi expulso porque já não aguentava vê-lo sorrir. E o Pepa estava mesmo a precisar de sair mais cedo, até eu estava preocupada com o stress dele. Espero que esteja a rever muitas vezes o golaço do Zé Luís.

Zé Luís

GO-LA-ÇO!