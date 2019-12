Lá em Casa Mando Eu louva o serviço público de televisão por mostrar modalidades a quem outros dão pouca atenção, nomeadamente polo aquático

Diogo Costa

Fez uma boa defesa e vai poder continuar a dizer que, com ele, o FC Porto não sofre golos, nem que o céu nos caia em cima da cabeça em forma de chuva e vento e tudo mais.

Manafá

Volto a lembrar que, quando se colocam vários jogadores talentosos em campo, considero necessário haver um Manafá ou um Marega para compensar isso e assim garantir o equilíbrio do planeta. Sérgio Conceição não tem falhado.

Pepe

Quando Danilo entrou em campo, cedeu-lhe a braçadeira de capitão e portanto já só está a um salto de 2,56 metros de distância de poder dizer que teve uma semana à Cristiano Ronaldo.

Diogo Leite

É um excelente central, faça chuva ou faça sol, com ou sem depressão, de noite ou de dia, no inverno ou no verão, com Marcano no banco ou no banco...

Alex Telles

Se a Elsa é uma depressão, imaginem no que vai tornar-se o Alex quando descobrir que não é o jogador com mais assistências para golo.

Uribe

Aposto que lá na Colômbia não via muitos dilúvios destes, mas também a malta lá deita-se cedo por isso passa-lhes muita coisa ao lado...

Otávio

Está num momento de forma que só envergonha aquelas pessoas que andaram meses a escrever coisas más sobre ele. Ainda bem que, da minha parte, será impossível encontrarem tal coisa na pesquisa da Tribuna Expresso, que neste momento por acaso se encontra desativada devido ao mau tempo.

Nakajima

Marcou o primeiro golo com a camisola do FC Porto e conseguiu fazer a diferença nas duas ou três jogadas de futebol que foi possível visualizar esta noite, antes de começar aquela transmissão de polo aquático. Bem a RTP, a garantir o serviço público, ao mostrar-nos modalidades a quem outros dão pouca atenção.

Corona

ALERTA VERMELHO: tem mais três assistências para golo do que Alex Telles. E está de chuva, sim, já sabemos.

Luis Díaz

Espero que ele não tenha rejeitado o Zenit por achar que ia receber menos dinheiro mas, pelo menos, vinha para um país com bom tempo...

Zé Luís

Deu um pontapé num adversário, mas foi de imediato pedir desculpa e viu-se que ficou aflito, por antes ter pensado que tinha sido aquele rapaz a lesionar o nosso menino Romário Baró.

Danilo

Quando entrou em campo, pensei: "Hum, estranho ser tão pouco aplaudido". Mas depois lembrei-me que provavelmente aquele era o barulho que faziam as palmas mais fortes de todos os adeptos que aguentaram a tempestade e ainda tinham as mãos de fora da tenda de emergência pessoal.

Sérgio Oliveira

Entrou só para que Nakajima pudesse ser aplaudido de pé pelos adeptos. Foi uma pena que esses adeptos tenham sido levados pelo vento, mas também ninguém os mandou levantar-se com estas condições meteorológicas.

Soares

Uma pessoa brinca, mas queria só dizer que estes jogadores e estes adeptos merecem tudo depois de terem aguentado isto. O jogo não devia ter continuado, mas também agora mete-se o Natal e depois nunca mais íamos ter tempo para o jogar.