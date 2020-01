Se fosse o Messi, diziam que era magia. Como é o Marega ainda gozam, não é?

Marchesín

O Sporting entrou a pressionar muito e bem a saída de bola do FC Porto e, como tal, a equipa socorreu-se em demasia dos pés de Marchesín, que tiveram quase sempre a qualidade necessária para resolver os problemas. Naturalmente, foram tantas as situações, que alguma vez o guarda-redes portista podia decidir colocar a bola num adversário, dando hipótese a que este originasse um lance de golo, que naquele caso bem poderia ser o do empate e que estragaria aquela primeira parte, mas isto sou eu tudo a supor.

Corona

Teve o mérito de fazer a assistência para o golo de Marega, mas nunca saberemos como esse lance podia ter sido ainda mais espetacular se tivesse jogado antes o Manafá.

Pepe

Saiu lesionado depois de fazer um grande corte, que é como os heróis devem sair. Bravo Pepe, agora volta!

Marcano

Agora vou ter de esclarecer uma coisa da máxima importância: quando eu peço baixinho para que um dos centrais do FC Porto tenha de sair, é este. É este.

Alex Telles

Mais uma assistência para golo e estou bastante interessada em continuar a acompanhar este campeonato dos nossos laterais pelo “melhor gajo a meter a bola nos colegas”.

Danilo

Voltou ao onze inicial, mesmo tendo treinado toda a semana condicionado, e, para manter a coerência, fez um jogo bastante condicionado.

Uribe

Não sei o que é que ele tem contra o senhor comendador, mas parece que fica mais atado quando o tem ao lado. Temos de resolver isto, nem que seja com uma festa. Ah, porra.

Otávio

Quando eu digo que o Otávio é muito temperamental, é verdade. Mas também é dos únicos jogadores capazes de saber explorar o temperamento de Bruno Fernandes, conseguindo irritá-lo ao ponto de não marcar nenhum golo nem fazer nenhuma assistência. E isto não é pouco!

Nakajima

Foi o melhor do jogo na primeira parte, soube ter a bola e pensar um bocado antes de a desperdiçar em alguém, mas depois teve de sair mais cedo para ir a uma consulta.

Soares

Mais um daqueles jogos em que eu passo dezenas de minutos a queixar-me dele para depois ele marcar o golo decisivo. Estão enganados se acham que fico frustrada ou chateada com isto, acho até que o próprio Soares já percebeu que a nossa relação só faz sentido assim.

Marega

Foi o jogo ideal para regressar ao onze, não só porque o Sporting tem há muito tempo o potencial de ser a equipa cujos adeptos gozam o Marega e depois levam um golo dele, mas sobretudo porque começou logo com uma receção orientada que deu golo. Sim, uma receção orientada. Se fosse o Messi, diziam que era magia. Como é o Marega ainda gozam.

Mbemba

Não comprometeu. Mas aviso já que eu estava do outro lado do estádio em relação àquelas oportunidades todas de golo do Sporting, por isso posso estar a escrever isto e ele ter praticamente implorado aos adversários para marcarem um golo. Espero que não, seria uma chatice.

Luis Díaz

Tive pena que não tivesse entrado de início, mas ainda foi a tempo de abanar o jogo e esteve mesmo perto de marcar o terceiro. Agora é rezar para que nenhuma câmara no mundo tenha apanhado a reação de um portista à saída de Nakajima.

Sérgio Oliveira

Já há 17 anos que não ganhávamos na Luz e em Alvalade na mesma época. Obrigada 2020, estás a ser um ano do caraças!