Já perdoei muita coisa a Marega, só Nosso Senhor Jorge Nuno sabe quanto. Mas atirar assim o Nakajima ao chão... enfim (Lá Em Casa Mando Eu)

Marchesín

Teve uma pequena falha em Alvalade e teve uma ou outra pequena falha em Moreira de Cónegos, duas jornadas em que o FCPorto ganhou os três pontos em campos onde normalmente os tem perdido. Portanto, talvez tenhamos encontrado aqui uma fórmula vencedora, que passa por humilhar um bocadinho Marchesín, mas em prol da equipa.

Corona

Assistiu, sofreu um penálti, marcou um golaço e depois foi expulso, que me parece uma ordem normal para as coisas no futebol, a não ser no Estádio da Luz, onde primeiro és expulso e depois é que tudo pode acontecer.

Mbemba

Sérgio Conceição disse que a equipa entrou em campo com uma desconcentração inexplicável, mesmo tendo preparado muito bem esta partida, e que tem a máxima confiança nesta nova dupla de centrais, pelo que não vou ser eu agora a arranjar explicações para o que o Mbemba fez.

Diogo Leite

Foi uma noite algo desanimadora para quem defende a titularidade do Diogo Leite, mas continuamos fortes nesta luta. Não desistiremos e, felizmente, também não passaremos a ser nós a tomar as decisões.

Alex Telles

Marcou um golo de penálti, o que nunca é demais ressalvar porque estamos em janeiro, que é normalmente aquela altura do ano em que começamos a perder coisas nos penáltis contra o Sporting. Mas a piada aqui é mesmo aquele cabelo. Não, Alex, não é por aí. Por favor.

Danilo

Desde que regressou à equipa, dá-me ideia que isto ficou pior, ou então está só com aquela gripe forte que deixa a malta sem condições para jogar futebol. Alguém sabe se por acaso o senhor comendador não passou o Natal em Setúbal?

Uribe

As coisas não estão a sair com Danilo, por isso hoje foi a vez de ele sair para tentar melhorar isto no meio-campo. Para a semana sai Otávio e fazemos linha.

Otávio

Pronto, pelo menos já está avisado.

Nakajima

Esta foi uma sexta-feira atípica, com três jogos da Liga portuguesa, dois deles com os dois primeiros classificados, e é uma vergonha que estraguem o futebol desta forma. Não vale a pena andarmos a comprar bilhetes para isto. Roubalheira. Gamanço. Chamem-lhe o que quiserem. Era falta do Marega sobre o Nakajima e toda a gente viu.

Marega

Já lhe perdoei muita coisa, só Nosso Senhor Jorge Nuno Pinto da Costa sabe quanto. Mas atirar assim o Nakajima ao chão, enfim, desta vai custar a recuperar.

Soares

É o nosso único avançado a marcar golos, portanto nele ninguém toca. É mais ou menos como o Vinícius. (Perceberam? Por favor, digam-me que perceberam. É tarde e eu não tenho a certeza disso. NELE. NINGUÉM. TOCA. Pronto, dei tudo)

Luis Díaz

Sempre que entra, o FCPorto marca e ganha jogos cruciais na luta pelo título. Os mais chatinhos diriam que tem de jogar sempre. Os mais científicos e suportados pelas evidências continuarão a apostar no banco de suplentes, para poder entrar e voltar a fazer o mesmo.

Fábio Silva

Sempre que entra, mostra algo mais que os outros ainda não tinham sido capazes de mostrar.

Manafá

Sempre que entra, ........................................... [silêncio constrangedor].