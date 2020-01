Lá em Casa Mando Eu agradece a Diogo Costa por ter animado uma bela noite de quarta-feira e vai daqui um abraço solidário para o Vitória

Diogo Costa

Deu imensa emoção à minha quarta-feira à noite, com aquela saída terrível mesmo a terminar o jogo. Vai daqui o meu abraço solidário para os adeptos do Vitória que festejaram o empate, eu também me irrito muito com isto do VAR e não sei quê.

Corona

Mais uma assistência e melhor em campo. E eu que passei o dia todo a preparar-me para fazer uma piada com o coronavírus. Está feita, não está?

Mbemba

Está a aproveitar a lesão de Pepe para se mostrar e, a cada jogo, vai apresentando as qualidades necessárias para se tornar muito útil à equipa, pelo menos até contratarmos o Tapsoba.

Marcano

No sábado há novo jogo com o Sp. Braga, por isso vou aproveitar já para deixar algumas indicações ao Marcano: o Paulinho marca golos, o Ricardo Horta também, o Galeno é rápido e o Fransérgio tem dois nomes num mas às vezes chuta de longe. Bem, adiantei aqui imenso o trabalho para o resto da semana.

Alex Telles

Estava a fazer um daqueles jogos extremamente irritantes, em que primeiro não sobe o suficiente, depois começa a correr, lá sobe, mas cruza muito mal, até uma bola sobrar para ele e eu ter tempo de pensar "que estupidez, vai chut... GOLOOOOO". Golaço, estava-se mesmo a ver.

Sérgio Oliveira

Deu ao meio-campo do FC Porto a criatividade necessária para que as bolas continuassem a ser chutadas para a frente.

Uribe

Sérgio Conceição teve mão pesada quando houve uma festa tardia, pelo que apelo a esse rigor e exigência para que o nosso mister atue em relação a outra calamidade da qual Uribe também é agora protagonista: os penteados, senhores, os penteados. Parem com isto. A sério. Vá lá.

Otávio

Serve para tudo nesta equipa do FC Porto, portanto agora é metê-lo a treinar penáltis até sábado.

Luis Díaz

Talento, criatividade, imprevisibilidade e todas aquelas características que nem sempre servirão para que jogue, como é óbvio.

Marega

O Vitória joga bem, mas tem claramente um problema no último terço, porque parece que os jogadores chegam ali e não sabem mais o que fazer. Talento têm, mas falta-lhes algo que permita criar mais ocasiões. Eu até lhes sugeria o Marega, mas penso que eles já passaram por essa fase e vai ser mais difícil convencê-los.

Soares

Mais um jogo a marcar, mesmo depois de o árbitro ter assinalado o seu pontapé na atmosfera como penálti a favor do Vitória. Saliente-se que a reação do FC Porto veio mesmo na sequência desse lance, por isso sugiro que todos os penáltis a nosso favor se transformem em penáltis injustos contra nós. Sempre temos mais hipóteses de marcar!

Manafá

Entrou logo a seguir ao golo do empate, quando os adeptos portistas estavam tão entusiasmados que nem repararam. Bem pensado.

Romário Baró

Gosto muito de vê-lo, sobretudo quando o Fábio Cardoso cumpre a ordem de restrição e se mantém a pelo menos 200 quilómetros de distância.

Vítor Ferreira

Hum, grande promessa e tal, mas alguém vai ter de explicar-lhe que "Vitinha" na camisola não dá.