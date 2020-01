Devíamos refletir se Mbemba já pode sair a jogar, mas, bem, LOL, ouvi a flash do Sérgio e vou ficar aqui quietinha (Lá em Casa Mando Eu)

Diogo Costa

É das melhores notícias da época, pois parece-me que temos aqui guarda-redes para uma década. A questão é: queremos mais uma década de futebol? Fica a dúvida.

Corona

Sérgio Conceição contou esta semana que Corona prefere jogar na frente, mas aceita ir para lateral com um sorriso na cara. Sérgio, não queria ser eu a dizer-te isto, mas o sorriso não é por jogar a lateral. É por não jogar o Manafá.

Mbemba

Está cada vez mais confiante a defender e hoje a tarefa não era nada fácil. Por esta altura, já poderíamos estar a refletir se tem a qualidade necessária para sair com a bola a jogar, mas, bem, lol.

Marcano

Fez uma exibição competente, mas levou uma joelhada do Danilo na cabeça. A boa notícia é que, afinal, o nosso capitão ainda está com alguma força.

Alex Telles

Destacou-se pelos cortes que fez nas primeiras oportunidades de golo criadas pelo Sp. Braga e tenho mesmo muita pena de vê-lo naquele estado no fim do jogo. Nem percebi se estava mesmo a chorar, a não ser que não se tenha apercebido do golo do Ricardo Horta e estivesse a pensar que íamos para penáltis.

Danilo

Ouviu, esta semana, belíssimas palavras do treinador, lembrando que o senhor comendador está a jogar com limitações físicas e que dá tudo pelo clube. Concordei com tudo. Só não concordo que Danilo tenha de jogar mesmo assim.

Sérgio Oliveira

Sempre que vejo o Sérgio Oliveira em campo fico tão entusiasmada como se tivesse de ir a um congresso do CDS.

Otávio

Agora vou ter de interromper isto, porque a parte mais injusta de ter de escrever umas linhas sobre a exibição de 14 jogadores é que fica mais fácil vir para aqui gozar com Manafás, Maregas e Otávios, mas fica por dizer aquilo que realmente vai cá dentro. É que o problema não são os 7 pontos de atraso, muito menos a Taça da Liga. O problema é que é impossível alguém gostar de ver este FCPorto a jogar.

Luis Díaz

Continuando, se há coisa que tenho a certeza é que esta equipa vai dar tudo até ao fim. Vamos entrar em todos os jogos com vontade de ganhar, raça, intensidade, essas coisas todas. O discurso vai ser de combate, porque temos de nos unir e acreditar sempre. Até que alguém vai ter de perceber que isto não chega.

Marega

Pronto, agora que já desabafei, até nem vou gozar com o Marega, para ser coerente com a minha própria atitude.

Soares

Interrompeu a série de jogos consecutivos a marcar, mas esteve mesmo muito perto disso, atirando a bola à barra quando estava na cara do guarda-redes. Portanto, em 4 dias, ainda conseguiu piorar a forma como bate penáltis.

Romário Baró

Acredito mesmo muito neste miúdo, pelo que acho que deve ser protegido de adversários perigosos, de competições que não interessam e de estilos de jogo que o desaproveitem.

Uribe

Olhem, acabei de ouvir a flash do Sérgio e portanto vou-me deixar ficar aqui quietinha.

Manafá

Ainda não tem o curso de jogador, mas basta olharmos para o Sp. Braga para percebermos que temos de dar-lhe mais umas oportunidades.