Marega não fez uma exibição propriamente vistosa, mas também hoje não tinha nenhum Ferro à frente. Correção: atrás (Lá Em Casa Mando Eu)

Diogo Costa

Vamos já ao que interessa? Ora bem, talvez o Estádio do Jamor não seja o melhor sítio para um FCPorto-Benfica, não acham? Vamos deixar o Diogo Costa a refletir sobre isto.

Manafá

Olhem, posso vir a arrepender-me das minhas próximas palavras brevemente, mas eu tenho gostado de ver Manafá. Está solto, está confiante, dá outras opções à equipa. Pronto, já desabafei. Agora aguentem.

Mbemba

Estou ansiosa pelos próximos dias e pelos frames que vão surgir nas redes sociais com as várias agressões dele, relatos do seu passado ligado à criminalidade e ardentes discussões sobre se deve ser irradiado ou mesmo abatido. Ah, já tinha aqui isto escrito para o Pepe, agora vai.

Diogo Leite

Excelente segurança defensiva frente ao Académico de Viseu. Valeu a pena poupar alguns dos nossos melhores jogadores na partida do último sábado.



Alex Telles

Marcou o penálti que começou a desenhar a vitória e a presença na final da Taça, mas devo dizer que, se for para perder mais uma, mais vale eutanasiarem-me já.

Uribe

Foi possível prescindir dos seus serviços e fazê-lo descansar logo aos 56 minutos, uma vez que o Académico de Viseu estava a ser humilhado por 1-0 nessa altura.

Vítor Ferreira

Continua a deixar boas indicações e tem muito por onde crescer. Estes jogos têm de servir para vermos mais Vítores Ferreiras e para passarmos os próximos dias a discutir se os Vítores Ferreiras não têm de jogar mais, ou como é que se faz isto de fazer evoluir tantos talentos que temos a brotar. Ou isso, ou voltamos à discussão dos árbitros estrangeiros, que também é boa e super interessante, atenção.



Corona

Não fez uma exibição propriamente vistosa, mas também hoje não tinha nenhum Rafa à frente.



Luis Díaz

Está numa fase talvez demasiado individualista, parece que mais depressa o treinador adversário entra em campo para empurrar um jogador do que ele solta a bola.



Nakajima

Gosto sempre de o ver jogar e quero vê-lo mais vezes a jogar. Uma pessoa não tem de pedir desculpa por isto, pois não?

Zé Luís

Esteve nos lances mais importantes do jogo, ao sofrer o penálti (sendo que sofrer, neste caso, é uma maneira de dizer) e ao marcar o segundo da noite, confirmando assim a sua especial atenção em gostar de humilhar o Académico de Viseu.

Sérgio Oliveira

Teve de entrar aos 56 minutos para irmos aumentando a humilhação do Académico de Viseu até aos 3-0, marcado pelo próprio.

Marega

Não fez uma exibição propriamente vistosa, mas também hoje não tinha nenhum Ferro à frente. Correção: atrás.



Romário BaróAdoro ver estes jogos em que acabamos por dar uma oportunidade a vários jovens da formação. Pena que este ano já não haja mais “eliminatórias de taças em que podemos fazer descansar os chatos dos velhos”.