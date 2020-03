Manafá marcou um belo golo e levou um cartão vermelho mostrado por Carlos Xistra, menos um nos Açores graças ao VAR (Lá Em Casa Mando Eu)

Marchesín

Viu duas bolas a ir ao poste, mas manteve-se calmo e confiante de que a equipa iria saber conter esse vírus, conforme veio a acontecer, para enorme felicidade desta que vos escreve.



Manafá

Marcou um belo golo e levou depois um cartão vermelho mostrado por Carlos Xistra, menos um nos Açores graças ao VAR.

Mbemba

Estou aqui a deitar o olho ao Benfica-Moreirense enquanto escrevo o que achei da exibição do Mbemba, pelo que decerto ele irá compreender se isto não ficar lá muito bem.



Marcano

Sentenciou a partida com um cabeceamento certeiro e até se riu durante os festejos, provando que o mundo está mesmo a atravessar uma pandemia.



Alex Telles

Ah, as saudades que eu tinha de um penálti falhado. O sentido da vida, a profundidade da existência, o conhecimento da realidade.



Danilo

Regressou ao onze titular e é justo destacar que a qualidade de jogo da equipa não piorou.



Sérgio Oliveira

Reparei que cumpriu muito bem com as recomendações da DGS, ao lavar as mãos antes de isolar Manafá para o primeiro golo e depois de bater o livre para o segundo.



Otávio

Depois daquele lance com o guarda-redes do Santa Clara, está claramente a precisar de um voucher para tratamentos de galos. Só é necessário ter atenção, porque rapidamente estas faturas descambam para os 600 euros.



Corona

Não esteve brilhante e está claramente cansado, como se tivesse passado grande parte dos últimos meses a carregar a equipa ao colo.



Marega

Sinto que não tenho nada a dizer sobre a sua exibição, sobretudo desde que prometi que nunca mais brincava com ele porque É O MAIOR.



Soares

Também sinto que não tenho nada a dizer sobre a sua exibição, mas não pela mesma razão que o Marega.



Romário Baró

FOGE DO FÁBIO CARDOSO, FOGE!!! Ah, já acabou? Ufa.



Pepe

Já tem uma longa carreira, com grandes clubes e muitos títulos no currículo, pelo que é normal que possa ser ele a entrar quando tem de sair o Manafá.



Nakajima

Não foi bonito, não foi nenhum espetáculo, mas nestes jogos o que interessa é ganhar (frase que corro o risco de repetir até ao fim do campeonato, mas vocês percebem).