O FC Porto é novamente líder e Lá em Casa Mando Eu foi ver o mar, está tudo tranquilo, não há problema nenhum

Marchesín

Uma boa defesa e grandes doses de intranquilidade. Cada vez tenho mais saudades daquele Marchesín dos primeiros meses, com um ar altivo, superior, a defender bolas impossíveis e a deixar os adversários desesperados. Parecia mesmo um crocodilo… será uma lontra?



Manafá

Entendeu-se bem com Corona na direita, o que não é nada surpreendente, uma vez que têm um estilo de jogo tão semelhante. Levou cartão amarelo e não joga o próximo jogo, o que significa que Sérgio Conceição tem ali uma grande dor de cabeça, porque pode mesmo ser obrigado a recorrer a um bom lateral.



Pepe

Pareceu-me que fez alguns passes perigosos para Marchesín, como que a testar o argentino: se acertasse, o jogo continuava e ninguém ia falar disso (só eu, porque sou chata); se falhasse, podia colocar novamente a equipa em risco e ia ter de levar com o Pepe nos treinos. E não sei se o futebol português estaria preparado para tamanha violência.



Mbemba

Deu espaço a Xadas para cabecear no período de descontos e felizmente a bola não entrou, porque a Mariana sócia nº 34567 não ia aguentar tamanho desgosto, o Ricardo sócio nº 15976 até deu um salto no lugar e o Xavier sócio nº 105238 disse uma série de palavrões que me recuso a repetir.

Alex Telles

Não esteve particularmente ativo no ataque e as bolas paradas também não foram especialmente perigosas. Foi expulso nos minutos finais e não percebi bem porquê, a não ser que o árbitro quisesse gozar connosco, uma vez que Manafá já não iria jogar o próximo jogo e obviamente não temos mais ninguém para aquele lugar.



Danilo

Minuto 54, uma série de sustos na área portista e aparece Danilo, de braços estendidos atrás das costas, a tapar a baliza perante o remate de um adversário. O lance não chega a ser polémico, porque a bola não bate claramente nos seus braços, mas chega a ser heróico, porque lhe bate entre as penas e o senhor comendador nem pestaneja perante a dor. Bravo!



Sérgio Oliveira

Alguns remates de meia distância e uma cara de cansaço igual à minha quando subo as escadas e não venho de elevador para não carregar nos botões por causa do novo coronavírus ou lá o que é.

Corona

Marcou um bom golo logo aos 6 minutos, sem olhar para a baliza, depois de um lançamento que vinha de Manafá, e pareceu-me na altura que os adeptos fictícios festejaram demais. Não sabia, ainda, que eles tinham razão: tudo o que aconteceu a seguir no jogo não valeu a pena.



Luis Díaz

Parece que está assintomático em relação àquele seu futebol explosivo e surpreendente, mas atenção que a OMS já veio corrigir anteriores declarações e isso não significa que o vírus da correria seja intransmissível.



Marega

Já falei sobre isso. Falei com o presidente, fomos ver o mar, está tudo tranquilo, não há problema nenhum.



Zé Luís

Foi um dos vários jogadores do FC Porto que se queixou de sofrer um penálti neste jogo, mas a televisão não deu repetições, o VAR não corrigiu nada e também não vou ser eu aqui a lançar suspeitas.

Fábio Vieira

Estreou-se na equipa principal aos 72 minutos e, ao tocar pela primeira vez na bola, passou para Manafá, desmarcou-se e ficou à espera que ela viesse de volta para a melhor posição em que se encontrava. Eh eh eh que menino ingénuo.



Uribe

Folgo em vê-lo com o cabelo rapado, como tantas outras vítimas do confinamento, ao contrário de vários colegas que parece que passaram dois meses em casa a pensar na asneira que iam fazer no penteado.



Soares

I rest my case.



Diogo Leite

Não era ele que ia entrar, mas Alex Telles foi expulso e foi assim necessário dar oportunidade a este jovem central, que terá de aproveitar melhor as lesões, expulsões, suspensões e indisposições dos colegas se ainda quer jogar no FC Porto antes de ser transferido por uns bons milhões.