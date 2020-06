As quadras de Lá em Casa Mando Eu: "Ó meu rico S. João / Foi uma noite muito rara / Ficámos todos em casa / E festejámos o Santa Clara"

Marchesín

Ó meu rico S. João

Na baliza não houve barafunda

A noite foi muito calma

Graças ao rival da rotunda.





Tomás Esteves

Ó meu rico S. João

Saudades de um sistema de rega

Quem é este jovem que achou boa ideia

Dar de calcanhar para o Marega?





Pepe

Ó meu rico S. João

Mas que dérbi tão estranho

O Pepe nem teve de se irritar

Ou de abrir um qualquer lanho.



Mbemba

Ó meu rico S. João

Foi uma noite muito rara

Ficámos todos em casa

E festejámos o Santa Clara.



Alex Telles

Ó meu rico S. João

Que jogo para a eternidade!

Reparem que até se marcou

De grande penalidade!



Sérgio Oliveira

Ó meu rico S. João

Não há fome que não dê em fartura

Agora marcamos tantos penáltis

Que até me deu uma tontura.



Otávio

Ó meu rico S. João

Já fica difícil rimar

O que vale é que o Otávio

Está sempre aqui para ajudar.





Corona

Ó meu rico S. João

Este Corona é muito fofinho

E tudo à volta é tão mau

Que às vezes parece que joga sozinho.





Luis Díaz

Ó meu rico S. João

Este rapaz não abriu uma linha

Confesso que hoje até o trocava

Por uma mísera sardinha.





Marega

Ó meu rico S. Marega

Os golos são ossos do ofício

Mas já começam a ser tão raros

Que até há fogo de artifício.





Soares

Ó meu rico S. João

Ainda não foi hoje que o vi marcar

Mas não gastemos os cartuchos todos

Para a semana já vamos precisar.





Manafá

Ó meu rico S. João

Vou escrever aqui uma grande verdade

O jogo não tinha sido o mesmo

Sem esta sua velocidade.





Uribe

Ó meu rico S. João

Não há noite maior do que esta

O Uribe é que ia gostar

Ele tem jeito para a festa.



Fábio Silva

Ó meu rico S. João

Ó S. João meu rico

Só o cabelo do Fábio

Dava um belo manjerico.





Danilo

Ó meu rico S. João

O que fica para trás, andor!

Deixem-nos ir mais para a frente

Com o senhor comendador.







Fábio Vieira

Ó meu rico S. João

Que passe do Fábio, excelente!

Mas tudo fica mais fácil

Quando tens Marega na frente.