Alex deixou, o miúdo marcou e Lá em Casa Mando Eu sorriu em casa, o Fábio sorriu na relva, o Sérgio até sorriu no banco. Tudo perfeito

Marchesín

Não teve grande trabalho esta noite e já lá vão cinco jogos sem sofrer golos, provando que aquele corredor aéreo que abriu em Famalicão já foi encerrado e que o próximo a marcar ao FC Porto vai ter de ficar de quarentena.



Manafá

Fez o primeiro cruzamento da partida dedicado aos adeptos que estiveram do lado de fora do estádio a apoiar a equipa, depois de imagens emocionantes à chegada do autocarro. Digo emocionantes não só porque se sente como os portistas acreditam no título, mas sobretudo porque não via tanta gente junta há imenso tempo.



Pepe e Mbemba

Houve ali uns rapazes do Belenenses SAD que se atreveram a tentar marcar - a bola saiu pouco ao lado, uma vez até ao poste -, seguramente porque não estariam avisados de que Pepe e Mbemba não iam mesmo deixar isso acontecer. Eu, pelo menos, sinto a segurança deles à distância. Não sei se ao perto aquilo está mais tremido, mas à distância garanto-vos que está ótimo. E também, até ao fim da época, já ninguém se vai aproximar muito, portanto tudo bem.



Alex Telles

Tenho de começar por aqui: aquela decisão de deixar bater o Fábio foi o melhor momento de hoje. Antes, já tinha marcado o terceiro golo, de grande penalidade, só para chatear Soares e Marega: ainda não ia ser hoje que os avançados do FC Porto decidiriam um jogo sozinhos.



Sérgio Oliveira

Recuperou o lugar na equipa e viu imensa gente marcar golos de longe, portanto estou confiante que ficou com ciúmes e vai querer fazer igual no próximo jogo.



Uribe

Hoje teria sido a sua estreia a marcar no FC Porto, mas o golo foi anulado após consulta ao VAR, provando que há coisas que não dá mesmo para fazer à distância, nem em tempos de pandemia.



Otávio

Foi a única pessoa em campo que, olhando para um Soares cabisbaixo e com expressão corporal de desistente, pensou: "Olha aqui está uma boa altura para lhe meter a bola na cabeça". E assim foi, deu golo e tal. Obrigada, Otávio, bem apanhado.



Corona

Uma boa assistência para o golo de Marega, mas mais nada de extraordinário. Hoje, só para variar, não tenho grandes elogios para lhe fazer. Vais ter de mostrar mais Corona, vais ter de mostrar mais. Eh eh eh.



Marega

Eu sei que marcou um golo, mas falhou ali a receção de uma bola que vinha de um passe longo do Manafá, que, se tudo tivesse corrido bem, era um lance tão inacreditável que podia curar a Covid-19, portanto não sei se lhe desculpo.



Soares

Mesmo antes de marcar, fez um penálti claro sobre Marega na grande área, mas o árbitro não marcou, prejudicando o FC Porto, que teria um bom avançado em posição para marcar, e prejudicando o Belenenses SAD, porque a expulsão de Soares teria evitado o que se seguiria.



Fábio Vieira

Quis marcar um livre, o “velhote” Alex Telles deixou, o treinador, pelos vistos, não gostou e o miúdo atirou-a lá para dentro. Eu sorri em casa, o Fábio sorriu na relva, o Sérgio até sorriu no banco. Tudo perfeito.



Danilo

Fez esta semana 5 anos que chegou ao FC Porto. E acabou esta semana a ligação de Iker Casillas ao FC Porto. Não, não estou emocionada com isto tudo. Vocês é que estão!



Luis Díaz

Entrou e mudou completamente o jogo, porque sofreu uma falta na grande área e o árbitro assinalou mesmo penálti, deixando toda a gente boquiaberta. Impossível pedir mais a Luis Díaz, mas ele ainda foi marcar um golaço.

Fábio Silva

Teve uma boa oportunidade para marcar, mas estava fora de jogo e finalizou mal, mostrando que está perfeitamente apto para ocupar aquele lugar sempre que for preciso.

Vítor Ferreira

5-0, mais três pontos e um passo firme rumo ao que todos queremos. Obrigada a todos.