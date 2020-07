Depois de ver aquele golo de livre direto de Marega, Lá em Casa Mando Eu fica ainda com mais pena por este ano não haver Bola de Ouro

Diogo Costa

Algumas defesas apertadas, boas saídas aos cruzamentos e ainda aquele pormenor que o aproxima do maior que já passou na nossa baliza: no golo do Moreirense, tentou desviar com os olhos. Golpe de vista, pequeno Baía!



Manafá

A festa já foi há cinco dias e eu às vezes ainda tenho de me beliscar: sim, foi verdade, recuperámos 7 pontos de desvantagem, resistimos a uma pandemia e o Manafá é campeão nacional 2019/2020. Que ano, minha gente!



Mbemba

Por mim, cada miúdo da formação tinha um Mbemba ao seu lado, na mesma posição. Para ele lhe mostrar como se faz, com calma, sem grandes exibicionismos mas aquela certeza de quem foi ganhando um lugar aos poucos e agora não o tenciona perder.



Diogo Leite

Bem sei que há quem vá aproveitar o golo do Moreirense para dizer: “Viste, Catarina? Falas do Diogo Leite e ele vale isto?”. Ao que eu irei responder: “”##%&$”#, !#”!$($% que #”$!|!”%% essa #)$/%/# de argumento. Já reparaste que a equipa marcou 5 golos depois dessa asneira? E achas que é coincidência, meu !”)”%//#”?”.



Alex Telles

Marcou um golo de penálti, porque hoje era duplamente um dia de festa: foi o último jogo de Carlos Xistra, 21473573190539 anos depois da primeira vez em que todos o achámos um mau árbitro.

Danilo

O FC Porto já ganhava 4-1 e ele foi lá à frente fazer um sprint, para mostrar aos companheiros que ainda havia muito para fazer. A jogada não deu em nada, provavelmente cansou-se para o resto da semana, mas há momentos no futebol em que o importante é passar a mensagem.



Otávio

Juro que tentei contar as assistências, mais o golo, para vos dizer que foi o melhor em campo e que “é um rato”, mas perdi-me. Isto foi muito difícil de acompanhar. Que jogaço, rapaz!



Fábio Vieira

Hoje não vou dizer mal de nada. Hoje não vou dizer mal de nada. Hoje não vou dizer mal de nada. Hoje não vou dizer mal de nada. Hoje não vou dizer mal de nada. Hoje não vou dizer mal de nada. Hoje não vou dizer mal de nada. Hoje não vou dizer mal de nada. Hoje não vou dizer mal de nada. Hoje não vou dizer mal de nada. Hoje não vou dizer mal de nada.



Corona

Em seis, não marcou nenhum golo. As pessoas falam muito da grande época do Corona, que foi o melhor do FC Porto e da Liga e tal, mas esta vai ser uma marca difícil de esquecer.



Luis Díaz

Marcou, de cabeça, deu a marcar e mostrou qualidade. Também sofreu penálti quando ia isolado, certamente porque o guarda-redes não sabia que é precisamente nessa altura que é menos perigoso.



Marega

Gosto de pensar que estou preparada para muitas coisas na vida, mas certamente não estava para o que vimos hoje no Dragão: aquele golaço de livre direto de Marega! Partilhem, gritem ao mundo, obriguem alguém lá fora a ver isto! E logo este ano que não há Bola de Ouro…



Uribe

Tenho pena que esta época esteja a terminar, porque vão acabar-se as piadas sobre a festa em casa do Uribe. Foi bom enquanto durou, mas já vai tarde. (Epa, digam-me que perceberam isto. Admirável, não foi?)

Soares

Teve a honra de entrar para o lugar do avançado que tinha marcado um golaço de livre direto e, obviamente, não soube fazer melhor. Marcou dois só de encostar, facílimos, enfim, quase uma vergonha.

Mbaye

Campeões!

Vítor Ferreira

Campeões!

Loum

Nós somos campeões!