Ronaldo fez os golos 100 e 101? Ok, mas Lá Em Casa Mando Eu manda lembrar que João Félix só está a 108 de Ali Daei

Anthony Lopes

Normalmente, nenhum miúdo quer muito ser guarda-redes. A malta quer é golos, chutar à baliza, fazer aquela finta que vai ser viral. Mas penso que, com este novo equipamento da seleção, vai ser muito difícil conter o aumento de jovens cujo maior sonho é um dia não vir a vestir uma camisola com botões.



João Cancelo

Pouca gente fala nisto, mas João Cancelo pode vir a ser um dos grandes prejudicados com o adiamento do Europeu por causa da pandemia. Este ano, com a lesão de Ricardo Pereira, certamente iria ser convocado. Mas, no próximo, terá de disputar um lugar com Ricardo Pereira e Nélson Semedo, já que o outro estará obviamente ocupado por Carraça.



Pepe

Passou o jogo todo com aquele ar super concentrado e durão, de quem pensava que ia ter de marcar o Ibrahimovic, lutar muito e insultar em inglês e sueco (sim, Pepe sabe obviamente insultar em sueco). Agora imaginem a frustração que ele vai levar para os treinos. Pobre Taremi. Espero que não fale sueco.

Rúben Dias

Vê-se que está muito satisfeito por ir à seleção, quanto mais não seja porque sempre são meia dúzia de dias em que não tem de aturar Jorge Jesus a mandar vir com ele.



Raphael Guerreiro

Muitos de vós estão há umas linhas a pensar: “Então mas porque é que ela avisou o Cancelo sobre o Carraça, mas esqueceu-se do Manafá?”. Bem, tenho de vos explicar tudo. É que o Manafá vai ser chamado ao Euro 2021, mas terá de ser adaptado a lateral-esquerdo, dada a titularidade indiscutível de Carraça na direita. Raphael e Mário Rui disputarão o outro lugar na convocatória, naturalmente. É tudo muito previsível.

Danilo

Num meio-campo com João Moutinho, Bruno Fernandes e Bernardo Silva, é óbvio que salta à vista o nome de Danilo Pereira. Não que os outros sejam maus, atenção, também não sou ceguinha. Mas é outro nível.



João Moutinho

Já que o Wolverhampton está numa de adquirir cerca de metade da formação do FC Porto, não há ninguém que lhes possa propor trocarmos uns jovens por "veteranos" deles? Assim de repente, dei por mim a pensar…

Bruno Fernandes

Fez hoje 26 anos, 13 dos quais passados a refilar com os árbitros ou os adversários, 10 dos quais passados a irritar com qualidade árbitros ou adversários e os restantes 3 a sobreviver ao Sporting. Parabéns, Bruno!



Bernardo Silva

Esteve pouco mais de 20 minutos em campo, dificultando a vida daquelas pessoas que demoraram pouco mais de 20 minutos a conseguir acalmar os filhos para começar a ver o jogo.



Cristiano Ronaldo

Marcou o golo número 100 pela seleção nacional, de livre, e isto com uma infeção no pé. Só faltam nove golos para bater o recorde de Ali Daei, o iraniano com mais golos por uma seleção e o segundo iraniano referido nesta análise, perfazendo um total de dois jogadores iranianos, que são exatamente todos os jogadores iranianos que eu conheço.



João Félix

Desde sábado que anseio por escrever isto: já só está a 108 golos de igualar o recorde de Ali Daei! Peço desculpa pelo entusiasmo, mas estava aqui há muito tempo a conter-me.



Gonçalo Guedes

Foi bem visível o esforço por deixar crescer uma farta cabeleira encaracolada, para que os comentadores pudessem finalmente sublinhar as parecenças com Cristiano Ronaldo. Infelizmente, o madeirense cortou o cabelo entretanto, pelo que restará a Gonçalo Guedes, da próxima vez, sentar-se numa bancada, sem máscara, à espera daquela irrepreensível funcionária que tão bem zela pela saúde pública.

Diogo Jota

Entrou para o lugar de Cristiano Ronaldo, só para fingirmos um bocado que não, claro que não dependemos de um só jogador, nem jogamos só a pensar nele. Naaaa, nada disso. Somos uma equipa, viram?