Lá em Casa Mando Eu encheu-se de alegria quando viu Fábio Vieira entrar em campo. Afinal, os miúdos não foram todos para o Wolverhampton

Marchesín

Não podia fazer nada no golo de Castro, que dizem que não festejou por respeito ao clube que o formou, mas que eu considero que fez somente aquilo que todos os seres humanos que marcam ao FC Porto sentem que devem fazer, que é encher-se de vergonha e ficar calados e quietos. É o mínimo, caramba.



Manafá

Não esteve especialmente atento na primeira parte, mas cresceu no jogo, à medida que este foi perdendo qualidade. Coincidências.



Mbemba

Está feito um senhor central, mas nota-se que está a guardar os golos para os grandes momentos.



Pepe

Viram como ele passou a correr ao lado do Ricardo Horta naquele lance em que o bracarense ficou isolado frente a Marchesín? E viram como um dos melhores marcadores da época passada falhou um golo fácil? Acham mesmo que não está tudo ligado? Agora pensem.



Alex Telles

Uma assistência, dois golos de penálti e todos a imaginarmos o estádio cheio, a aplaudi-lo de pé. Esperemos que a internet e a televisão tenham falhado hoje em Manchester.



Danilo

Manteve um bom distanciamento social para Castro no golo do Sp. Braga, como, aliás, todos os restantes companheiros, numa demonstração incrível do cumprimento das regras da DGS.



Sérgio Oliveira

A equipa estava a jogar bem e era preciso, para aqueles adeptos sedentos de dizer mal - tipo eu -, encontrar alguém que não estivesse ao mesmo nível dos outros. E, portanto, foi aí que surgiu Sérgio Oliveira, o médio que era urgente substituir, como era óbvio para esses mesmos adeptos, que normalmente dizem mal do exato marcador do golo que se segue – tipo o Sérgio Oliveira.



Uribe

Nota-se que ainda fica um bocado incrédulo quando tira uma bola limpinha a um adversário e o árbitro marca falta, mostrando que ainda não está totalmente adaptado ao futebol português.



Otávio

Faz várias posições e começou a época como acabou a outra: num patamar acima dos outros. Agora é manter, para ajudar a equipa, ou estragar tudo, para ajudar a minha análise.



Corona

Faz várias posições e começou a época como acabou a outra: num patamar muito acima dos outros. Não percebo como continua por cá, mas é agradecer. É agradecer.



Marega

Também não percebo como continua por cá.

...

...

...

Estou a brincar, Moussa, vá lá, eu tinha de dizer alguma coisa.



Zaidu

Para já, é rápido.



Taremi

Entrou tarde, mas ainda a tempo de sofrer um penálti, numa pequena, mas bonita, homenagem a Coates.



Loum

E, com isto tudo, já ganhámos 3 pontinhos em relação à época passada. Quando acabar este campeonato, lá para 2025 por causa dos adiamentos, fazemos as contas.



Fábio Vieira

Não imaginam a alegria que me proporcionou esta entrada, quando me apercebi que afinal ainda não estão todos no Wolverhampton.