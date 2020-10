João Félix tirou um golo a Ronaldo. Vai ficar sem empresário, amigos e proibido de viajar para a Madeira

Rui Patrício

Nota-se que, como guarda-redes do Wolverhampton, não está habituado a só jogar com mais 10 portugueses em campo.

Nelson Semedo

Foi o eleito para o cargo mais exigente e mais concorrido do país: o de lateral direito. Ser CEO da EDP deve exigir menos currículo, menos entrevistas e cursos lá fora.

Rúben Dias

Passou pouco mais de um minuto até abrir a cabeça a um adversário e eu gosto de imaginar Pep Guardiola no sofá, a pensar: "Exatamente, era mesmo com isto que eu contava após pagar 68 milhões de euros".

Pepe

Houve um tal de Mbappé que tentou passar por ele em sprint. Ah ah ah, que ridículo. Enfim. Mas uma das razões para eu não gostar das paragens para a seleção é precisamente o Pepe ter de jogar contra este Mbappé e o Griezmann, enquanto devia estar a treinar para parar o Jovane.

Raphael Guerreiro

O Raphael Guerreiro que me desculpe mas, por estes dias, a única questão que esta posição me levanta é: Zaidu ou Sarr? Se o Raphael Guerreiro tiver alguma resposta para isto, tudo bem, eu ouço-o com prazer. Até lá, nada a dizer.

William

Com a segurança de ter Danilo mais atrás, pegou na bola e temporizou o jogo, arriscando aqui e ali enquanto aguentou. Está, provavelmente, no ponto mais alto da sua carreira. Que é o que acontece a muitos jogadores quando finalmente se esquecem que já jogaram no Sporting.

Danilo

Não tivemos a oportunidade merecida de nos despedirmos. Acredito que ele ainda esteja a recuperar do choque da separação, tal como eu. Adieu, Monsieur comendador.

Bruno Fernandes

O rotweiller que lidera o Manchester United e parece ser dono de Old Trafford, da Premier League e de todas as decisões arbitrais, é bastante mais tímido na seleção. Talvez não se interesse muito por isto, como eu.

Bernardo Silva

Teve de passar a bola ao Pepe várias vezes, do lado direito, porque não sabia o que fazer com ela. Acontece, Bernardo, não tens de ter vergonha disso. O Pepe ajuda e nem sequer gosta que eu venha aqui salientar isto. É muito humilde.

João Félix

Tirou um golo fácil do Cristiano, pelo que temo que nunca mais possa jogar pela seleção. Vai ficar sem empresário, sem amigos, e provavelmente toda a família ficará proibida de viajar para a Madeira para toda a vida.

Cristiano Ronaldo

As traças não apareceram, Cristiano não se lesionou e faltou-nos o Éder. Que dia tão normal.

Diogo Jota

Não sei como é que tem tanta dificuldade em ser titular na seleção. Talvez seja do nome: Diogos são mais nos sub-21.

Renato Sanches

Uma coisa em que os jogos da seleção são muito úteis é em obrigarem a lembrar-me do Renato Sanches.

João Moutinho e João Cancelo

Entraram tão perto do fim que acho que foi só para lembrar aos franceses que João é um nome muito comum em Portugal.

Trincão

Entrou e conseguiu logo desequilibrar a equipa francesa com uma jogada individual, mas depois perdeu-se algures naquela obrigação de qualquer português que jogue à bola: passar ao Ronaldo.