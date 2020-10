Zaidu acabou expulso em homenagem ao presidente do Sporting, que bem precisa de homenagens, não pode ser sempre assobios e insultos

Marchesín

Foi o único jogador do FC Porto que não ficou confuso com as alterações táticas impostas por Sérgio Conceição. Parecia que sabia exatamente o que lhe cabia fazer, onde devia estar, enfim, ao contrário dos outros, parecia que sempre esteve ali.

Mbemba

Atenção, não se esqueçam que esta noite muda a hora: às 2h volta a ser 1h em Portugal continental e na Madeira, menos uma nos Açores, e menos ainda para o Mbemba, que está a precisar de voltar atrás no tempo para perceber o que deve voltar a fazer.

Pepe

Fez um sprint na segunda parte que me fez acreditar que ainda é possível eu alcançar uma forma física decente. Ainda me faltam uns anos para os do Pepe, mas estou a caminho.

Zaidu

Assumiu a nova posição com toda a naturalidade do mundo, ainda que hoje o desafio tenha sido mais difícil, porque não foi só secar Mahrez e Bernardo Silva. Lá à frente, fez um passe muito inteligente na jogada que dá o golo. Acabou expulso em homenagem ao presidente do Sporting, que bem precisa de homenagens, não pode ser sempre assobios e insultos.

Manafá

Começou à esquerda, mas a equipa melhorou quando foi para a direita, não necessariamente devido a alguma intervenção sua. Assustou quando fez um passe que isolou Sandro Lima e agora tive de vir aqui corrigir o texto porque afinal é Samuel Lino (parece gozo, eu sei).

Corona

Começou à direita mas foi quando foi para a esquerda que o jogo mudou, às costas do talento do mexicano. Continuo sem perceber como é que houve centenas de compras e vendas no mercado de transferências e, mesmo assim, ninguém o tirou de nós. Ámen.

Uribe

Durante uns tempos, com Alex Telles a bater os penáltis, foi possível, aos adeptos do FC Porto, ficarem na dúvida sobre se iria ser golo ou não. Era todo um misto de emoções: por um lado, o querer muito marcar; por outro, o sentir que estávamos a pisar terrenos que não são para nós, claramente. Felizmente, com a sua saída para o Man. United, tudo voltou ao normal e já nem contamos com nada vindo dali. Ufa, que alívio, livramo-nos de boa.

Fábio Vieira

Cresceu muito na segunda parte e mostrou o suficiente para continuarmos a chatear o treinador para pôr os miúdos a jogar. Estamos cá para isso.

Nakajima

Quem diria que iria ser titular logo à 5.ª jornada, apenas uns meses depois de ter sido apagado dos livros. Boa assistência para o golo e sempre com alguns momentos interessantes na criação, mas por favor alguém que lhe minta nos números da pandemia em Portugal.

Toni Martínez

Entrou primeiro do que Taremi em Alvalade porque esteve 15 dias a treinar no Olival e entrou a titular hoje porque deve ter sido o primeiro a chegar ao Olival.

Evanilson

Muito bem ao marcar o golo da vitória e nem sequer estou a falar, metaforicamente, sobre Marega ter ficado no banco.

Romário Baró

Entrou para o lugar de Toni Martínez e gostei de ouvir os comentadores a tentarem adivinhar em que tática ia passar a jogar o FC Porto, uma vez que estava a sair um avançado e a entrar um médio. Eh eh eh, que esforço inglório.

Taremi

Mais um jogo a conseguir entrar antes dos 80 minutos, muito positivo. Tem, evidentemente, um talento para sofrer penáltis, que não vai servir de nada neste clube, como é óbvio.

Sarr

Não é fácil entrar para o lugar que estava a ser ocupado pelo Zaidu.

Sérgio Oliveira

Não é fácil entrar quando o Zaidu não está.

Marega

Está na hora, senhor árbitro!