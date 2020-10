Foi absolutamente marcante o esforço de Fábio Vieira para marcar e, nesse mesmo lance, evitar que Marega pudesse falhar um golo

Marchesín

Foi obrigado a fazer várias defesas, umas bem, outras mal, enfim, o importante é que as fez. Uma exibição que deixou Pedro Martins com ar de chateado, uma coisa nunca antes vista!

Manafá

Acabou o jogo com um esgar de cansaço, o que é mau sinal para o cansaço, porque passa aquela mensagem errada de ser possível sentir cansaço e continuar a correr muito durante os 90 minutos de jogo.

Mbemba

Tirou um golo certo do Olympiacos quase em cima da linha, cumprindo, ao mesmo tempo, o distanciamento social necessário da baliza e dos maus resultados.

Pepe

Chegou hoje aos 100 jogos na Liga dos campeões e o FC Porto cumpriu hoje a vitória número 100 na Liga dos Campeões. Isto aqui não é só informação inútil, meus caros, valorizem!

Zaidu

Linha de 3, linha de 4 ou linha de 5: Zaidu está lá e não vão sair tão cedo. Provavelmente, nem reparou nas diferenças. É o quão independente ele é, só para perceberem.

Uribe

A má notícia que tenho para vos dar é que o FC Porto está a jogar malzinho. A boa é que o ano passado fizemos a dobradinha a jogar assim.

Sérgio Oliveira

Muito importante na pressão alta do FC Porto no início da partida e ainda mais importante em matar o jogo com o segundo golo, para alguns dos 7,5% de adeptos poderem sair mais cedo por causa da confusão.

Fábio Vieira

Estreou-se a marcar na Liga dos Campeões, mas isso ficará para quem olha apenas para as estatísticas. O que foi absolutamente marcante foi o esforço de Fábio Vieira para, nesse mesmo lance, evitar que Marega pudesse falhar um golo. Poucos vão falar disto, mas é para isso que cá estou. Bravo, Fábio!

Otávio

Está recuperado da lesão, mas nota-se bem que ainda não está a 100%. Saiu mais cedo e perfeitamente a tempo de ouvir os 7,5% de adeptos presentes a assobiarem Bruma por ter um dia preferido ir jogar noutro clube. Um dragão não esquece.

Corona

Os melhores jogadores devem jogar sempre nas melhores competições, a não ser quando se está a ganhar 1-0 ao Olympiacos e é preciso descansar para ir jogar a Paços de Ferreira na sexta-feira.

Marega

Não podem falhar-se golos como Marega falhou, mas se há coisa que Marega já nos ensinou é que podem sempre falhar-se golos como Marega falha.

Nakajima

Fez um carrinho no chão para tentar recuperar uma bola e senti daqui a surpresa de Sérgio Conceição: "Afinal ele sabe como se joga à bola!"

Evanilson

Hoje o Taremi não entrou para jogar uns 5 minutos, porque tem de estar a 100% para jogar 5 minutos na Mata Real.

Grujic

Quando for a final da Liga dos Campeões, tenciono já saber dizer este nome.

Romário Baró

Entrou quando o meio-campo já estava seguro, graças a um médio que entrou e que eu ainda não sei dizer o nome.