Lá em Casa Mando Eu viu o FC Porto e pergunta: onde anda o Governo quando é necessário decretar estado de emergência?

Marchesín

Não sei se alguma vez um guarda-redes do FC Porto tinha sofrido tantos golos do Paços de Ferreira, mas Marchesín pode gabar-se de, provavelmente, ter sido o guarda-redes do FC Porto que também evitou mais golos do Paços de Ferreira.

Corona

Voltou àquele lugar que todos gostamos que ocupe tanto quanto estamos a gostar do ano de 2020. Começou por assistir o jogador do Paços para o primeiro golo, mostrando que afinal se tinha habituado àquele lugar em que fazia, de facto, muitas assistências.

Mbemba

Foi protagonista de um golo anulado ao Paços de Ferreira que deixou muita gente incrédula, sobretudo terraplanistas, negacionistas e seguidores do QAnon, que não estavam à espera que o Pepa se irritasse tanto num jogo contra o FC Porto.

Diogo Leite

Fez o mau passe que deu origem à jogada do primeiro golo do Paços de Ferreira, pelo que ficou provado que o treinador não deve apostar nestes jovens da formação, conforme eu defendo há muito tempo, nomeadamente desde que levei 3 do Paços e estou maldisposta e pego com tudo.

Manafá

Penso que não rende tanto à esquerda como à direita, mas também ainda só experimentámos duas vezes nos últimos três jogos com maus resultados, portanto não tiremos conclusões precipitadas.

Grujic

Tem um toque de bola que entusiasma, sobretudo quando nos conseguimos alhear da confusão tática da equipa e dos golos marcados pelo Paços de Ferreira.

Sérgio Oliveira

Braçadeira de capitão em riste e a marcação de uma grande penalidade surpreendente, na medida em que a bola foi mesmo introduzida na baliza por um jogador do FC Porto. Uma piada escrita antes de um ex-jogador do FC Porto também introduzir a bola na baliza na marcação de um penálti. Também foi azar vendermos logo um que sabe fazer isto.

Uribe

Percebo a necessidade de reforçar o meio-campo contra estas equipas que, mesmo quando estão a ganhar por 1 ou 2 golos, continuam a atacar e a querer marcar mais. TRANCAS À PORTA!

Otávio

Marcou aquele golo de raiva do meio da rua, que se exigia a qualquer um dos seres humanos que hoje entraram em campo com a camisola azul e branca às riscas e que não mereciam que eu perdesse aqui tanto tempo a fazer a análise das suas exibições.

Marega

Ao contrário dos últimos jogos (ou anos), hoje não venho para aqui queixar-me do Marega no ataque. Só reparei nele na defesa, a dar uma mão na bola, prejudicando a até aí ótima exibição do árbitro na partida.

Evanilson

Não apareceu muito hoje, mas também quem quereria aparecer perante este jogo?

Luis Díaz

Não sentem que está na hora de acabar com isto?

Nakajima

Está quase. Deixem-me só voltar a queixar-me da pouca utilização do Taremi.

Taremi

Hoje entrou um bocado mais cedo, mas é normal querer um bom avançado em campo quando se está a perder 3-1.

Felipe Anderson

Isto das 5 substituições é cruel, porque eu tenho que continuar aqui a escrever sobre este jogo miserável.

Fábio Vieira

Ufa, chegou ao fim. Onde anda o Governo quando é necessário decretar estado de emergência?