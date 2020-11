Diogo Jota não foi titular, não fosse estragar o recolher obrigatório da qualidade de jogo a partir das 13h (por Lá em Casa Mando Eu)

Rui Patrício

Defendeu tudo o que havia para defender até não defender o que provavelmente podia ter defendido. Fartou-se, não o posso julgar.

João Cancelo

Quando Portugal se soltou e atacou, portou-se como um lateral de Premier League. Até esse momento, pareceu-me um lateral de uma equipa de José Mota. Mas admito que a minha exigência pode estar relacionada com ser de uma equipa que tem Manafá naquela posição.

Rúben Dias

É triste e vergonhoso - e há gente da minha família a ler isto -, mas tenho uma coisa em comum com o central do Manchester City: ambos sentimos muito a falta do Pepe quando ele não está.

José Fonte

Há quem diga que já não tem andamento para isto, mas também já há quem diga que José Fonte não tem andamento para isto desde que José Fonte começou a andar nisto.

Raphael Guerreiro

Enfrentou o filho do Thuram. Não era o Thuram. Era o filho. O filho do Thuram. Isto incomoda-me porque acho sempre que não sou assim tão velha. Mas depois entra o filho do Thuram. Porra, já me estragaram a noite.

Danilo

Pela forma como entrou às pernas de um jogador francês, vê-se mesmo que não gosta daquele país, que está arrependido da sua decisão e que nunca nenhum adepto do PSG terá metade da ligação emocional que nós tínhamos no FC Porto.

William Carvalho

Saiu para entrar Diogo Jota, que, atualmente, é a maior honra que um jogador português pode ter.

Bruno Fernandes

Como é que um jogador que chega à Premier League e a um clube com a dimensão do Manchester United e, em poucos dias, está a mandar naquilo tudo e a mandar vir com toda a gente, na seleção parece um ursinho de peluche fofinho que não quer sequer que notem que ele ali está? Mistérios.

Bernardo Silva

Toda a gente sabe que é daqueles jogadores que é muito bom com a bola nos pés, mas este jogo demonstra bem como é muito fraco quando sabemos lá onde é que anda a bola.

Cristiano Ronaldo

Já fez muita coisa no mundo do futebol em geral - golos, recordes e prémios - e na seleção em particular, mas nunca tínhamos podido resumir a sua exibição a um instrumental: tan tan tan tan.

João Félix

Fala-se dele como capaz de marcar muitos golos, fazer muitas assistências e descobrir a vacina para a covid-19, mas cá estamos nós: em confinamento e fora da Liga das Nações.

Diogo Jota

É o jogador português em melhor forma e, como tal, não pôde jogar de início, não fosse estragar o recolher obrigatório da qualidade de jogo a partir das 13h.

Trincão

Não se atirou para o chão para sacar um penálti e, portanto, foi protagonista do momento menos português da história do futebol. Penso, aliás, que deve ser-lhe retirada a nacionalidade.

João Moutinho

Os anos passam e eu continuo a ver jogos da seleção só para matar saudades dele e porque a Tribuna me obriga. Não necessariamente por esta ordem de importância.

Paulinho

Acabei de descobrir que, com este resultado, Portugal não vai à final four da Liga das Nações. Portanto, acabei de descobrir que vai haver uma final four desta competição. E que este jogo era para a Liga das Nações.

Sérgio Oliveira

Entrou aos 85 minutos de jogo, mostrando a Taremi que é uma ótima altura para um grande jogador entrar.