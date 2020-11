Da Premier League ao campo do Fabril dava um bom documentário. Convém é que Felipe Anderson comece a jogar mais para haver imagens

Diogo Costa

Foi um mero espectador do jogo, mas pelo menos teve desculpa para apanhar um belo sol, sem máscara, durante o recolher obrigatório.

Carraça

É esforçado.

Loum

O FC Porto este ano tem sofrido mais golos do que o normal, mas, agora que Loum jogou a central, esteve irrepreensível na defesa. Coincidência? Pensem nisso.

Sarr

Tentou fintar um jogador do Fabril, perdeu a bola e permitiu o primeiro ataque do Fabril, aos 29 minutos de jogo. Penso que se chama a isto altruísmo e é bonito.

Manafá

Passou um bocadinho despercebido no jogo e atenção que isto às vezes também é um elogio.

Romário Baró

Levou um cartão amarelo por chutar uma bola para longe e perder tempo num jogo para o Fabril. Um pequeno momento de irreverência, que compensou logo com aquele ar de quem vai fazer-nos chorar a todos no próximo discurso nos Dragões de Ouro.

Otávio

Foi o dono da braçadeira de capitão, porque não estava disponível nenhum central que só tivesse jogado três jogos, percebesse português e já tivesse jogado num rival.

Felipe Anderson

Do sonho da Premier League ao campo do Fabril. Dava um grande documentário, mas também convém que comece a jogar mais alguma coisa de jeito para haver imagens para mostrar.

Nakajima

Confesso que sou uma grande defensora da festa da Taça, com bola às 14h30, mas fiquei estupefacta quando percebi que ia perder a sesta. Admito que o Nakajima também, que nós já temos uma certa idade.

Toni Martínez

Teve algumas oportunidades, não estava a conseguir acertar da forma mais fácil e vai daí saca um golo de pontapé de bicicleta. Está bem, Toni, também pode ser.

Taremi

Na estreia a titular, e muito antes de marcar, mostrou que é capaz de criar uma grande oportunidade de golo num minuto. O que não ajuda os defensores da sua titularidade, porque um avançado tão rápido a criar perigo pode perfeitamente continuar a entrar aos 85 minutos que ainda vai a tempo de fazer alguma coisa.

Luis Díaz

Eu começo a achar que ele faz sempre o mesmo jogo, tem sempre a mesma vontade e não distingue o Fabril para a Taça de Portugal, do Marselha para a Liga dos Campeões. E isso é bom, reparem, mas também é mau.

Sérgio Oliveira

Já o Sérgio distingue claramente o Fabril para a Taça de Portugal, do Marselha para a Liga dos Campeões.

Corona

O melhor jogador da última Liga entrou só para podermos mostrar que o temos. Embrulha, Fabril.

Fábio Vieira

Estou a brincar, claro, parabéns ao Fabril pela eliminatória e que acabe de vez esta pandemia para podermos ter a festa da Taça a sério.

Evanilson

Com aquele falhanço, pelo menos vai parar àqueles balanços do ano de momentos caricatos no futebol. Será que este ano ainda há, OU TAMBÉM NOS VÃO TIRAR ISSO?!?!?