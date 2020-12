Lá em Casa Mando Eu suspira de alívio: o FC Porto está nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Finalmente, alguma normalidade em 2020

Marchesín

O melhor em campo fez várias boas defesas, mas destaco estas duas: uma a tapar muito rapidamente a única asneira de Sarr no jogo, a outra a completar sem medo a única boa ação de Rúben Dias na vida.

Manafá

O FC Porto hoje abdicou de atacar, de ter a bola, de tentar dominar fosse o que fosse neste jogo. Portanto, a Manafá, foi-lhe exigido que trocasse um pouco do talento, da magia, enfim, dos seus atributos mais naturais, pela luta, pela corrida, pelo sofrimento, e ele correspondeu.

Mbemba

Quero recordar-vos que o Porto ainda é um concelho de alto risco e era suposto estarem todos recolhidos deste as 13h, portanto nada de gozar com quem se recolheu na defesa a partir das 20h.

Sarr

Confesso que, numa altura em que esperamos todos um Natal mais triste e afastado, senti um certo quentinho no coração ao ver os jogadores do FC Porto tão juntos, atrás da linha da bola, às vezes mesmo todos enfiados na nossa área. Para o ano quero umas Festas assim.

Diogo Leite

Esgotei todas as comparações entre a defesa do FC Porto hoje e o confinamento. Peço desculpa, Diogo, nos oitavos-de-final espero estar em melhor forma neste aspeto.

Zaidu

Foi evidente a marcação especial que os defesas do City lhe fizeram, não tendo sido nada surpreendente vê-lo rodeado de vários adversários e, ainda assim, a ganhar a bola a dá-la a um colega mais solto, sem aquele alvo constante que Guardiola lhe colocou nas costas.

Sérgio Oliveira

Não vale a pena estarmos aqui com grandes coisas, porque todos sabemos que o importante hoje era conquistar um ponto e garantir o dinheirinho. O apuramento, aliás. Estou a escrever no telemóvel e às vezes isto engana-se, paguem. Desculpem, aliás.

Uribe

Jogo muito difícil para o meio-campo do FC Porto, certamente conhecedor das adaptações que Pep Guardiola tem feito às suas ideias nos últimos anos, mas muito surpreendido pela inspiração deste no Boavista de Jaime Pacheco.

Otávio

Fiquei com muitas dúvidas no lance que disputou com Ederson. Será que o guarda-redes do City o atropelou e devia ter sido penálti? Será que a Terra é mesmo redonda? E aquilo das máscaras é tudo tanga, não é?

Corona

Fez algumas coisas más ao Fernandinho, que já tinha idade para ter juízo e não reagir à cotovelada. Bem, na verdade até já tem idade para não se chamar Fernandinho.

Marega

Tem muitos defeitos, mas poucos fariam tão bem aquela paragem, quando ganhou uma bola a Rúben Dias e este se atirou para o chão, e Marega ficou só a olhar para ele alguns segundos, até dar a bola a um colega, com aquela postura corporal de quem lhe está a perguntar: "Jura que vais mesmo fazer essa fita toda? Tens a certeza que é isso que queres para a tua vida?"

Luis Díaz

Entrou na tentativa de ser aquele joker que aproveita uma bola perdida e marca o golo milagroso, mas talvez fosse preciso a bola ter passado para o meio-campo do City.

Evanilson

Ouvi os comentadores sublinharam que hoje o City, para poupar, nem meteu o De Bruyne... Oh amigos, nós hoje nem metemos o Taremi!

Fábio Vieira

É bom que comece a entrar uns minutos e a habituar-se a equipas como o City, para depois não estranhar tanto quando for para o Wolverhampton.

Nanu

O FC Porto está nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Finalmente, alguma normalidade em 2020.