Lá em Casa Mando Eu gostou muito daquela espécie de fusão do Dragon Ball entre Toni Martinez e Diogo Costa

Diogo Costa



Às melhores oportunidades de golo do Olympiakos, respondeu com um golpe de vista irrepreensível, provando que aqueles portistas que dizem que Diogo Costa é o novo Vítor Baía têm alguma razão.



Nanu



Esteve envolvido num choque de cabeças daqueles que faz mesmo impressão, com sangue e tudo, e eu fiz o que Jorge Jesus faz com o racismo: tapei os olhos, fingi que não estava a acontecer e ainda disse uma estupidez qualquer para disfarçar e ver se passava depressa.



Diogo Leite



Que jogatana deste jovem! Já tinha estado bem contra o City, pelo que acho que finalmente percebi: Diogo Leite é central de Champions League, jogamos com o Sarr para a Liga que é só para enganar.



Mbemba



Teve um lugar privilegiado para ver a boa exibição de Diogo Leite. Melhor só o Rúben Semedo, que pôde sair mais cedo para ir ver mesmo bem.



Zaidu



Desta vez, poderá não ir parar à equipa da semana da Liga dos Campeões. Mas também há que dar oportunidade aos outros.



Grujic



Tem um ar convincente e respeitável, como aquela senhora inglesa que foi a primeira a tomar a vacina contra a covid-19. E eu assim fico com esperança, que temos um 6 para substituir Danilo e que a pandemia vai acabar, não necessariamente por esta ordem de importância.



Romário Baró



É um jovem que nem tem pegado na equipa, mas que já conta no currículo com dois jogos de Champions League. O que no FC Porto é perfeitamente normal, no Benfica seria motivo de capa de jornal e no Sporting seria considerado um título.



João Mário



Não quero escrever que ele foi esforçado, porque parece que estou a dizer mal dele, mas a verdade é que se esforçou muito. Não sei como é que hei de dar a volta a isto.



Otávio



Dono e senhor do jogo, capitão e marcador de um penálti, que, como se sabe, é dos feitos mais notáveis num jogador do FC Porto. Não há muito a dizer sobre a qualidade de Otávio, até porque pode estar a ler algum clube que esteja a pensar levá-lo a custo zero no final da época.



Felipe Anderson



Gritei golo no seu cabeceamento à trave, mas afinal a bola não passou a linha. Foi desagradável, não vou esconder, mas felizmente o VAR assinalou um penálti que eu não tinha visto. Confesso que ainda não me adaptei bem às novas regras das mãos e dos penáltis e, pela primeira vez na história, um árbitro marcou um penálti a favor do FC Porto que eu não pedi. Sinto vergonha e peço desculpa.



Toni Martínez



Foi bonita a imagem que proporcionou com Diogo Costa, quando ambos, com uma perna no chão, se esticaram para cortar um lance de perigo dos gregos. Foi uma espécie de fusão do Dragon Ball e, se não sabe a que me refiro, convido-o/a desde já a sair daqui, que até me incomoda.



Luis Díaz



Teve de substituir o Felipe Anderson porque, fora no tal cabeceamento à trave, esteve sempre em campo com a mesma atitude que eu tenho com a dieta: hoje não, talvez para a próxima me esforce mais.



Uribe



Marcou o segundo golo da noite, que confirmou mais uns milhões de euros para os cofres portistas. Não querendo ser repetitiva, talvez possam servir para renovar com Otávio? Não? Pronto, não me meto mais nisso.



Corona



Normalmente, é para esta altura que guardo os elogios todos, mas hoje foi Luis Díaz a fazer por merecê-los e eu já tinha gasto a análise dele a dizer mal do Felipe Anderson, portanto cá vai: se o colombiano quiser, pode ir longe na vida.



Sarr



Fase de grupos extremamente competente, vamos em frente.



Evanilson



Agora é rezar para que no sorteio não saia uma daquelas equipas desagradáveis. Fogo, era muito injusto.