Lá em Casa Mando Eu e o amor de Sérgio Oliveira e Otávio: "Anda lá, renova contrato como eu, vamos ser felizes para sempre neste meio-campo"

Diogo Costa

Sai sem medo aos pés do adversário, agarra sem hesitação os cruzamentos pelo ar. É melhor tirarem-no o mais depressa possível da baliza, porque temo que possa tornar-se rapidamente na minha pessoa preferida no mundo.

Manafá

Podia ter feito mais no golo do Tondela, nomeadamente pedir para sair, mas segurou-se e acho que fez bem, porque o mundo já está suficientemente carregado de coisas más, também temos de saber perdoar e seguir em frente.

Mbemba

Estou a senti-lo mais tranquilo, já parece ter perdido aquele ar de "e agora o que é que eu faço aqui sem o Pepe?". Talvez porque esteja pertinho de voltar a estar ali com o Pepe.

Diogo Leite

Mais uma exibição segura e tranquila e só não digo já que é o melhor Diogo do mundo porque suponho que vocês estejam a ler isto desde o princípio.

Zaidu

Correu tanto para fazer dois ou três cruzamentos perigosos que teve de sair cedinho, com gelo na perna. Esperemos que não seja nada, porque vem aí um jogo contra uma daquelas equipas que nos marca três golos e precisamos dele bem. Também foi azar, ter assim um calendário difícil e apanhar Tondela e Paços de Ferreira de seguida.

Grujic

Tem pinta de jogador, gosto do estilo e da postura, sobretudo de todas aquelas vezes em que não está a dormir. Sem censura, atenção, que eu aos domingos ao final da tarde também passo mal para aguentar isto até ao fim.

Sérgio Oliveira

Renovou ontem contrato até 2025 e esperem só um bocadinho que esta informação vai ser importante para o que aí vem a seguir.

Otávio

Recebeu a braçadeira de capitão das mãos de Sérgio Oliveira, enquanto este lhe sussurrava ao ouvido: "Anda lá, renova contrato como eu e vamos ser felizes para sempre neste meio-campo".

Corona

Boa assistência para o golo de Taremi e mais 90 minutos em cima daquelas ricas perninhas bastante exploradas. Felizmente vem aí a Taça da Liga, também conhecida como a competição ideal para Corona descansar.

Marega

Fez tudo bem na jogada do 2-1: recebeu, passou de calcanhar, desmarcou-se e rematou acrobaticamente. Vou voltar a escrever, porque podem ter lido mal: fez tudo bem na jogada. Vou deixar isto aqui só mais uma vez, porque sabe-se lá quando poderei repetir tal coisa: fez tudo bem!

Taremi

Abriu o marcador logo aos 4 minutos, com alguma sorte no ressalto, e depois acabou apagado pela jogada em que Marega fez tudo bem. Não me canso de escrever isto, estou a aproveitar tudo o que posso.

Luis Díaz

Ia começar a escrever isto quando apareceu um jovem do Tondela sozinho na cara do Diogo Costa, por isso vou só deixar aqui umas palavras enquanto tento voltar a conseguir respirar.

João Mário

O jogo atingiu agora o minuto 90 e eu ainda não respiro.

Romário Baró

É nesta altura que eles costumam mandar bolas à trave, não é?

Toni Martínez

Ufa, acabou.