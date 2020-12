Deve ter passado um avançado do FC Porto desmarcado na Ponte do Freixo a meio do jogo, porque Zaidu fez um cruzamento para lá

Marchesín

Numa altura em que nos preparamos para passar o Natal mais triste das nossas vidas - por causa da pandemia, calma, não é sobre a liderança do Sporting -, há pequenas coisas que temos de celebrar. Como não sofrer golos num jogo contra uma equipa portuguesa. Obrigada por isso, agora é tentar manter. Sobretudo quarta-feira.

Nanu

Parece que ganhou o lugar a Manafá precisamente na altura em que nós deixámos de questionar se Manafá não poderia ter o lugar em causa.

Mbemba

Riascos tem ar de ser o avançado mais físico do nosso campeonato, pelo que a noite de hoje podia ter sido muito cansativa para os nossos centrais. Só que o avançado do Nacional bem correu e lutou, que Mbemba estava à espera dele e, com toda a calma do mundo, cortou. É por estas e por outras que eu trabalho mais a mente do que o corpo. Também é porque não me quero cansar, mas pronto, isso agora não interessa.

Diogo Leite

Está a ganhar importância na equipa e acabou o jogo com a braçadeira de capitão. O mundo ainda é um local bonito.

Zaidu

Fez um cruzamento que deve ter ido parar à Ponte do Freixo e eu não tenho nada contra isso, sobretudo se estivesse lá a passar algum avançado do FC Porto desmarcado. Nunca saberemos.

Uribe

Parou muitos possíveis atrevimentos do Nacional, mas não foi o médio que mais sobressaiu para mim hoje. É que já repararam que o Rúben Micael está com um cabelo impecável?!? (É para este tipo de análises que eu cá estou. Aposto que mais ninguém vai falar disto. Não têm de agradecer).

Sérgio Oliveira

Capitão, melhor marcador da equipa e um golo de penálti. Conquistas devidamente alinhadas em ordem crescente da minha surpresa.

Otávio

Querido Pai Natal,

Gostaria muito que aquela saída precoce do Otávio, com queixas físicas, não significasse que ele esteja lesionado.

Bem sei que só passas lá em casa na noite de 24, mas seria muito importante para mim que assegurasses que o Otávio pode jogar em Leiria na noite de 23.

Corona

No mesmo minuto em que Otávio saiu com queixas, Corona foi abalroado e ficou no relvado quase a chorar, tendo saído pouco depois, agarrado à perna. De repente, 2020 pode tornar-se um ano horrível!

Taremi

Sofreu um penálti e assistiu Marega no segundo golo. Começou, portanto, o jogo a cair na grande área, mas confesso que já caiu há algum tempo no meu coração.

Marega

No lance do segundo golo, foi rápido a desmarcar-se, percebeu para onde ia a bola e deu um simples toque que a desviou do guarda-redes. Gosto muito desta nova estirpe do Marega.

Luis Díaz

Foi poupado neste jogo porque na quarta-feira terá de defrontar o cotovelo de Gilberto.

Grujic

Confesso que ganhar 2-0, com uma segunda parte muito aborrecida e 90 minutos sem sustos do adversário é o meu jogo de sonho.

Toni Martínez

Espero que esteja a tratar de tudo o que o Pepe precisa: compras em casa, massagens na cara, seja o que for. Ainda não lhe perdoei.

Fábio Vieira e João Mário

Ainda bem que entraram ao mesmo tempo, porque estão com um trajeto tão parecido na equipa que eu já estava a duvidar se eram mesmo dois ou se eram o mesmo jogador.