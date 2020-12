Muito difícil fazer frente ao meio-campo de Jesus, epa, lol, estou a brincar, nem consigo continuar a frase (por Lá em Casa Mando Eu)

Marchesín

Hoje aconteceu um pouco mais cedo aquele momento em que estamos a ganhar por um golo e nos mandam uma bola à barra. Marchesín fez a sua parte, ficando a olhar para ela, eu também irei continuar a fazer a minha, batendo três vezes na madeira: noc noc noc.

Manafá

Foi com muita surpresa que soube que este jogo ia dar na BBC. Well, it won't surprise me when a british club will pay millions of pounds for Manafá, but now let's enjoy it while he is here.

Pepe

Gosto muito do Pepe, mas confesso que, com esta máscara, se o visse na rua, à noite, atravessava para o outro lado. Bem, na verdade mesmo sem máscara. E talvez também de dia. Respect.

Mbemba

Hoje não marcou dois golos ao Benfica, porque às vezes também há que dar hipótese aos outros. Saiu lesionado e andou a festejar agarrado à coxa, comigo em casa a gritar para ele ter cuidado.

Zaidu

Recordo que Rafa custou 16 milhões de euros, nos tempos em que o Benfica nem sequer dava 16 milhões por qualquer um, como agora. Nem se viu hoje, pobre coitado.

Sérgio Oliveira

Gosto sempre de sublinhar quando um jogador do FC Porto marca um golo de grande penalidade, mas hoje o melhor momento de Sérgio Oliveira foi aquele em que mostrou o símbolo a Otamendi enquanto trocavam as seguintes palavras:

- Tens saudades disto?

- Até parece que eu não vos tenho ajudado na mesma. Porto sempre!

- Ya, meu, tens razão. Siga.

Uribe

Muito difícil fazer frente ao meio-campo de Jorge Jesus, epa, lol, estou a brincar, nem consigo continuar a frase. Desculpem. Sejamos sérios.

Otávio

Não foi o jogo mais bonito do mundo e teve imensas faltas, pelo que é óbvio que Otávio soube jogá-lo a seu/nosso favor.

Corona

Fez os passes para os dois golos e nem sequer foi dos seus melhores jogos. Enfim, contra o Benfica não é preciso jogar o triplo.

Taremi

É mesmo um excelente sofredor de penáltis, na medida em que sabe isolar-se e levar uma pancada do guarda-redes nas pernas. Também está muito forte na língua portuguesa, porque ficou a pedir uma mão de um jogador do Benfica e disse, com uma pronúncia impecável: "Senhor árbitro, penso que tomou uma má decisão".

Marega

Encostou a testa a Otamendi e também julgo ter captado a troca de palavras:

- Que é que tu queres, pá?

- Voltar ao Porto!

- Ah, pronto, então está bem. Siga.

Luis Díaz

Matou o jogo e o Natal de todas as famílias com portistas e benfiquistas, que vão ter de conviver com o habitual distanciamento já amanhã. Desagradável.

Diogo Leite, Grujic, Toni Martínez e Romário Baró

Entraram a tempo de vencer uma Supertaça e um jogo contra o Benfica. Nada de surpreendente para assinalar,portanto.