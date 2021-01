Sérgio Oliveira: se lhe dermos as vacinas da covid-19, devemos ter o país vacinado para a semana (por Lá Em Casa Mando Eu)

Marchesín

Uns remates de longe, uns cruzamentos e está feito. O guarda-redes do FC Porto é como aqueles eletricistas que a gente chama, resolvem tudo em 2 minutos e pedem 50 euros. Mas é preciso saber apertar os fios e apanhar os remates de longe e eu não faria nem uma coisa nem outra tão bem.

Manafá

Numa altura em que apareceu um extremo do Moreirense que parecia ser mais rápido do que ele, Manafá, surpreendido por tamanha façanha de outro ser humano, decidiu recorrer ao único super-poder que lhe restava, afastando a bola do adversário com o olhar. Perfeito.

Mbemba

Acho que ele se porta bem tanto quando tem Pepe a olhá-lo com ar ameaçador ao lado como quando tem Pepe a olhá-lo com ar ameaçador na bancada. No fundo, o efeito ameaçador de Pepe não depende da latitude do seu olhar e ainda bem para Mbemba.

Diogo Leite

No início da pandemia as televisões passaram vários jogos antigos de seguida. Para iniciar 2021, a SportTV passou um jogo antigo do Aloísio.

Zaidu

Nota-se algum desânimo de termos entrado num mês sem competições europeias. Uma pessoa quando vai parar ao melhor 11 da Champions League depois habitua-se.

Sérgio Oliveira

Distribui jogo de tal maneira que, se lhe dermos as vacinas contra a covid-19, devemos ter o país vacinado para a semana e a Europa no fim de fevereiro. Em março já havia festivais, como aquele centro para o terceiro golo.

Uribe

A equipa em geral e o meio-campo em particular perdem muito com a ausência de Otávio, pelo que, em vez de estarmos aqui a perder tempo com o Uribe em geral, devemos preocupar-nos já em evitar que o Otávio diga cenas em particular.

Corona

Sofreu o penálti que abriu o jogo, mas de resto não esteve ao nível brilhante que nos tem habituado. É como se ele prometesse arrasar e jogar o triplo dos rivais e depois não fosse muito convincente.

Luis Díaz

Alterno mais do que gostaria entre achar que é o maior craque do momento e não me lembrar que ele está a jogar.

Marega

Saiu aos 70 minutos, com ar cabisbaixo e triste por não ter marcado, e eu, que passo para aí uns 70 minutos por jogo a dizer mal dele mas sou uma pessoa muito sensível, fiquei com um ar cabisbaixo, triste e arrependido.

Taremi

Percebo que o VAR tenha de ficar tanto tempo a ver um lance em que Taremi acaba a assistir para o golo de Toni Martínez depois de mandar à trave. À partida não gosto que o jogo fique tanto tempo parado, mas, se eu pudesse, também parava o tempo para ver várias vezes Taremi a fazer isto tão bem.

Toni Martínez

Ai foi anulado? Por três centímetros? Para a próxima cospe o cigarro, Taremi. Enfim, Toni Martínez lá marcou, à terceira tentativa. E o FC Porto lá ganhou três títulos em 2020. Isto está bom para quem acredita em teorias da conspiração com números.

Fábio Vieira e João Mário

O facto de entrarem muitas vezes juntos não ajuda os adeptos que ainda não sabem bem distingui-los.

Evanilson

Marcou o terceiro e enfiou a bola na camisola, a simular a minha barriga pós-Natal. Muito feio da parte dele.

Romário Baró

Vitória segura e importante, uma vez que o líder Sporting lá tinha ganho outra vez. Ah, peço desculpa, se calhar o vosso dispositivo deixou de funcionar bem nesta altura por minha causa. Escrevi "líder Sporting" sem pensar nas consequências.