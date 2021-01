As exibições de Grujic deixam Lá em Casa Mando Eu tão baralhada quanto os testes de covid-19 do Presidente da República

Diogo Costa

Já não ia contar para nada, mas ainda bem que Diogo Costa defendeu aquele penálti mesmo no fim, que eu esta semana estou a precisar de boas notícias e de momentos bonitos. Do que me tenho apercebido, está tudo bem no mundo. Só que sexta-feira há FC Porto - Benfica.

Nanu

Não culpo nenhum jogador do FC Porto por não ter entrado em campo com uma vontade clara de ganhar e de jogar bem, nomeadamente porque estive a ver a partida debaixo de três mantas, um robe e equipamento polar. Sem julgamentos.

Diogo Leite

Fiquei impressionada com o livre que mandou à trave, mas não tanto quanto com a corrida que fez para sair do campo e Evanilson entrar, mostrando ter claramente o poder de adivinhar que ele ia marcar rapidamente.

Pepe

Houve um jogador do Nacional que teve o desplante de se virar calmamente e rematar, sempre com o Pepe a ver, marcando o primeiro golo dos madeirenses. Ou o nosso central de repente ficou um coração mole, ou, se eu fosse o Bryan Rochez, não saía de casa no próximo mês. Confinamento e tal, sabem como é.

Sarr

Não foi um bom dia para Sarr, mas Zaidu foi lá repor a normalidade e pode ser que ninguém tenha reparado que foi titular. Aliás, proponho à Tribuna que apague esta parte, para o ajudar.

Grujic

Alterna muito entre os bons pormenores e a desatenção extrema e deixa-me aqui numa dúvida tão grande quanto os testes de covid do Presidente da República.

Sérgio Oliveira

Marcou o terceiro golo e tenho-me fartado de dizer e escrever que Sérgio Oliveira é, nesta altura, a pessoa certa para resolver todos os problemas do mundo. Infelizmente, o meu marido ainda não o chamou para arranjar o aquecimento cá de casa.

Corona

Imaginem ter muitos minutos nas pernas, ser o jogador mais valioso da equipa e ficar até ao fim em campo enquanto há cinco substituições. Eheh. Cinco substituições. É maléfico isto, pá, coitado.

Luis Díaz

Felizmente, o nevoeiro da Choupana hoje não apareceu e deixou ver com clareza o golaço de Luís Díaz. Infelizmente, depois disso não houve um temporal enorme para adiar o jogo ou dar vitória imediata ao FC Porto, segundo recomendação do Instituto Português do Mar, da Atmosfera e da Catarina, pelo que foi preciso sofrer mais um bocadinho.

Taremi

Marcou o quarto golo depois de ter sofrido um penálti daqueles que os portistas vão sempre dizer que houve empurrão e os outros vão sempre dizer que, como é óbvio, houve empurrão.

Toni Martínez

Às vezes é preciso sacrificar alguém para jogar e nos lembrar porque precisamos do Marega. Toni Martínez tem, muitas vezes, esse dom.

Otávio

Conseguiu, na marcação de um canto, descobrir o caminho para Sérgio Oliveira, que é, por estes dias, mais de meio caminho andado para que corra tudo bem.

Zaidu

Repôs a normalidade, mas também não se entusiasmou muito, que daqui a três dias já há mais um jogo longe das suas habituais aspirações de entrar para o melhor onze da Champions League, quanto mais não seja porque o adversário raramente vai à Champions League.

Marega

Às vezes é preciso sacrificar alguém para jogar e nos lembrar porque precisamos do Toni Martínez. Marega tem, muitas vezes, esse dom.

João Mário

Ontem adormeci tão cedo que só de manhã é que soube que o Marcelo tinha covid-19 e o Sporting tinha sido eliminado da Taça. Já hoje fiquei acordada até tão tarde que pude ver o FC Porto a passar na Taça e o Marcelo recuperado.

Evanilson

Detesto estas substituições aos 87 minutos, a perder, como se meter um avançado signif... GOLOOOOOOOOO!

Loum

O Evanilson está a falar no fim do jogo e está tão feliz por ter jogado e marcado na Choupana, numa terça-feira à noite, que não merece que eu acrescente mais nada para estragar este momento tão doce.