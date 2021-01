Começou a falar Jorge Jesus: resta-me pedir desculpa e enfiar a cabeça na areia para me esquecer da goleada que o FC Porto sofreu

Marchesín

Com o país em confinamento geral, impunha-se um daqueles clássicos que nos fizesse não querer sair de casa. Não sei quanto a vocês, mas eu acabei a tentar expulsar o meu marido para a rua, portanto o objetivo foi só atingido a 50%.

Nanu

Olhem, que posso dizer sobre a exibição do Nanu? Que dei por mim a pensar como foi possível o Manafá não ser prioritário na vacinação contra a covid-19.

Mbemba

Com isto tudo, já vou no Mbemba e o meu marido ainda não está lá fora.

Pepe

Sempre experiente, a correr como um jovem e a merecer aquela braçadeira como ninguém. Também foi bonito o Otamendi a acabar com outra braçadeira, devo admitir.

Zaidu

Para quem ainda não decorou, deixo aqui a lista de estabelecimentos que podem ficar abertos no confinamento:

- Supermercados

- Mercearias

- Laterais do FC Porto.



Sérgio Oliveira

Andou muito tempo picado com Pizzi, que acabou a chutar uma bola contra ele e a empurrar Pepe para o chão. Fiquei curiosa por conhecer melhor o ambiente na seleção. Estou quase com pena de não haver agora uma Liga das Nações.

Uribe

Fez uma primeira parte tão má que fiquei genuinamente com pena que não tivesse cumprido o dever de recolhimento obrigatório. Mas agora a sério, estava mesmo a brincar naquilo da Liga das Nações.

Corona

Fez o que pôde nos intervalos entre levar cotoveladas, pisadelas e cacetada em geral. Muito bem no lance do empate, quando quase fez parecer Gilberto um jogador banal (sou fã, isto é um elogio). Quando acabar a pandemia quero muito abraçar as pessoas que adoro, mas antes vou dar um abraço ao Corona por ter terminado estes 98 minutos com saúdinha. Um bocadinho redundante, uma vez que eu adoro o Corona.

Luis Díaz

Estava aqui a escrever sobre o Luís Díaz e começou a falar Jorge Jesus sobre o jogo. Resta-me pedir desculpa por tudo o que achei até aqui e enfiar a cabeça na areia para me esquecer desta goleada que sofremos hoje de forma tão categórica. Parabéns ao adversário pela superioridade, quando é assim não há nada a dizer.

Marega

Falhou umas oportunidades de golo, uma ou outra até de forma algo caricata, mas não podemos julgar só assim um jogador por um mau jogo.

Taremi

Deu-me a alegria do golo do empate e lancei o movimento #TaremiemBelem mas depois fez a asneira da expulsão e começou o movimento #VermelhoSóParaAlguns.

Diogo Leite

Entrou para segurar a equipa com menos um jogador e porque no banco já dificilmente seguraria Sérgio Conceição de se irritar com Jorge Jesus.

João Mário

Devo dizer que, com o nível de agressividade do Benfica, o meu coração de mãe protetora percebe perfeitamente porque é que o mister Conceição escolheu para entrar um jovem que não fosse o filho dele.

Evanilson

Infelizmente, gastámos aquele joker do avançado a entrar aos 90 minutos para marcar ainda há três dias.

Grujic

O quarto árbitro levantou a placa para o número 25 sair e alguém reparou que o Otávio não estava e tinha de sair outro para o Grujic entrar. Foi azar, quase que colava.