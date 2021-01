Diogo Costa não precisou de fazer defesas, Mbemba não necessitou de cortes, o que não tem mal não fosse o Jovane (por Lá em Casa Mando Eu)

Diogo Costa

Não precisou de fazer nenhuma defesa, salvo erro, o que, reparem, nem tinha mal nenhum se não fosse o Jovane.

Mbemba

Também não precisou de fazer nenhum corte, salvo erro, o que, reparem, nem tinha mal nenhum se não fosse o Jovane.

Diogo Leite

Acho que está na hora de deixar de falar do Jovane. Ou talvez não, que ainda não passou o trauma.

Pepe

Deixou o Jovane a correr sozinho no lance do segundo golo e fez bem, porque se há coisa que eu queria evitar hoje era perder mais uma vez com o Sporting nos penáltis.

Zaidu

Lesionou-se num lance de perigo logo no início do jogo e ficou muito queixoso, agarrado ao joelho, tendo até tomado um comprimido. O que é certo é que aguentou em campo, estoicamente, até aos 70 e muitos minutos, ligeiramente trapalhão e com cruzamentos horríveis. Ou seja, nem se notou a lesão. Um herói!

Grujic

Andamos desde março a adaptar-nos a um mundo numa pandemia e não há dia em que não me choquem os mortos, os casos, os internados e o afastamento do nosso jogador em melhor forma por causa deste maldito vírus. Não necessariamente por esta ordem.

Uribe

Não acho que esteja nada bem já há uns tempos, mas isto hoje em dia uma pessoa já nem sabe se há de culpar o treinador ou a zaragatoa.

João Mário

Na minha humilde opinião, foi o melhor João Mário em campo.

Corona

Não sei o que é que ele fez de mal às equipas de Lisboa, mas, depois da pancadaria que levou na sexta e hoje, preciso que alguém me garanta que sábado não jogamos contra o Belenenses.

Felipe Anderson

Conquistou o coração do treinador com aquela corrida e aquele esforço para ir cortar uma bola. Já é um princípio, agora tem mais quatro meses para o resto.

Marega

Há quem vá dizer que o golo que marcou não foi bonito, mas nós não ligamos a essas pessoas, não só porque ele enganou não sei quantos adversários durante a jogada toda, mas também porque nós vemos os golos todos de Marega e nem achámos este nada mau.

Manafá

Como é óbvio, foi o mais rápido a testar positivo à covid-19, por isso felizmente já está recuperado.

Toni Martínez

Entrou para fazer descansar Marega numa altura do jogo em que ainda estávamos a ganhar por 1-0 e, portanto, completamente convencidos que íamos a penáltis.

Nanu

Lá se foi a Taça da Liga. Não estava nada à espera.

Fábio Vieira

Agora vou confinar que eu nem ligo a isto.