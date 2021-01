Lá em Casa Mando Eu já tem novidades sobre o futuro de Loum depois daquele empurrão a Pepe: RIP

Marchesín

Tudo calmo na baliza de Marchesín. Pi. Não se passou nada por ali. Pi. O meu coração está a bater assim depressa sem razão. Pi. Tenho de ir ver isto ao médico. Piiiiiii.

Manafá

Fez tudo bem no lance do golo e, já não sei que parte atribuir à qualidade dele e que parte desta sensação é de ter jogado tantas vezes seguidas com o Nanu, mas parece-me o melhor lateral do mundo.

Mbemba

Quase que tive saudades do S. Luís cheio, mítico estádio que tanto nos dificultava a vida nos anos 90. Bem, por uma vez acho que até beneficiámos da falta de adeptos nas bancadas, como o Sporting em Alvalade.

Pepe

Está de volta a dupla de centrais preferida de Sérgio Conceição e o jovem Diogo Leite volta a ter menos que fazer. Logo agora que as escolas fecharam.

Zaidu

Pareceu-me que fez algumas asneiras, mas nada nem de perto tão grave como o voto de quase 500 mil portugueses.

Grujic

Não esteve particularmente ativo nem posso atribuir-lhe grandes méritos, mas o que é certo é que vestiu a camisola da equipa que ganhou e, portanto, também ele é um vencedor. Um pouco como o CDS nas presidenciais.

Uribe

Vou deixar de falar de política, tenho de me concentrar no futebol. Aqui sofre-se, mas pelo menos é segunda-feira e o Benfica já está mais longe.

Otávio

Li algures que as negociações para a renovação estão difíceis, porque Otávio quererá algo como três milhões de euros limpos. Bem sei que parece um valor estratosférico e que não soa bem falar destes valores quando o mundo vive uma crise a todos os níveis, mas penso que qualquer portista que imagine esta equipa sem Otávio diria logo: QUERES EM CHEQUE OU TRANSFERÊNCIA?

Corona

Há equipas que se têm queixado do calendário deste ano, mas há um jogador que, sendo obrigado a jogar de três em três dias, em todos os jogos desta equipa, responde da única forma que sabe: com um lance genial, de craque, que só não deu golo por pouco. Tecatito, és bom demais!

Marega

Ainda não percebi se as máscaras caseiras são ou não eficazes contra as novas variantes do vírus, mas o que eu sei é que Marega costuma ser muito eficaz contra ataques que têm muitas oportunidades para marcar golos.

Taremi

Tem todos os sintomas de um bom avançado: marca, assiste, está sempre à procura de espaços e disputa todos os lances. O teste deu positivo: é craque.

Felipe Anderson

Enfrentou o lance de maior perigo do Farense, com bolas na trave e homens a rematar quase de baliza aberta, com uma tranquilidade essencial para depois ser ele a cortar para fora. Sobrevivemos, Felipe, sobrevivemos.

Carraça

Estreou-se no campeonato, nem percebi bem como.

Diogo Leite

Ah, afinal ainda tem que fazer. É bem feita, trabalha jovem.

João Mário

Entrou quase aos 95 minutos não porque precisássemos de perder tempo ou porque quiséssemos mesmo muito que o jogo acabasse, mas porque havia toda uma estratégia que envolvia João Mário para os minutos 96 e 97, que infelizmente não foi possível colocar em prática.

Loum

RIP.