Lá em Casa Mando Eu avisa já que, se o Corona se tiver lesionado, mais vale realmente pararem o futebol

Diogo Costa

Não tenho nada contra guarda-redes totalmente vestidos de cor de rosa e até acho que qualquer trapinho cai bem ao Diogo Costa, mas não num jogo em que o adversário equipa totalmente de vermelho e eu, assumida vesga, de repente dou por mim sempre a ver alguém do Gil Vicente ali tão perto da nossa baliza, não pode ser. Não.

Manafá

"Manafá ouve das boas de Sérgio Conceição", "Manafá deve estar com as orelhas a arder depois do que ouviu de Sérgio Conceição". O treinador do FC Porto ganhou tal fama de mau feitio que há muitos apontamentos de reportagem deste género porque o vêem aos gritos para um jogador com má cara e não percebem que está só a perguntar-lhe o que vai querer para o jantar.

Mbemba

Olhem, eu gosto muito do FC Porto, este clube é uma importante fatia da minha vida e até me define em parte. Mas se me dissessem que ia ter de ir, esta sexta-feira à noite, para Barcelos, com aquele tempo, para correr muito e sofrer muito contra o Gil Vicente, eh pá, não sei se ia. Tenho de admitir, desculpem. Não sei se é do confinamento, mas ia custar-me sair deste sofá. Muito solidária com todos eles, portanto.

Pepe

Não querendo lançar o pânico, já alguém viu o Loum depois de segunda-feira? Senti o Pepe muito calmo hoje, com ar de quem não tem assuntos pendentes.

Zaidu

O terreno de jogo não estava nas condições ideais para a prática do seu futebol, tendo sido obrigado a cruzar mais vezes do que desejaria. Pelo menos do que eu desejaria. Ele não sei, têm de lhe perguntar.

Grujic

Acabei de ver que o Hulk afinal não vem para o FC Porto, como vi anunciado tantas vezes, sendo esta uma ótima notícia para todos os lingrinhas que podiam calhar na equipa contrária à dele nos treinos.

Uribe

Não tenho grande coisa para dizer sobre o Uribe, mas tenho imenso a dizer sobre outras coisas se me quiserem ouvir. Não? Ok, fica para uma próxima oportunidade.

Otávio

Chamam-lhe muita coisa, arranja muitos inimigos em campo e é daqueles jogadores que sabemos que iríamos detestar se não estivesse na nossa equipa, mas hoje lesionou-se a tentar não sacar um penálti. Está difícil para dizer mal, né?

Corona

Além da magia habitual, juntou-lhe um golo que tanto jeito deu. Não tem descanso em nenhuma competição, mas hoje saiu mais cedo com algumas queixas físicas. Aviso já que, se o Corona se tiver lesionado, mais vale realmente pararem o futebol.

Luis Díaz

Entende-se muito bem com o Corona, mas também como é que alguém neste mundo não se entende muito bem com o Corona? Eu, pelo menos, entendo-me muito bem com o Corona. Corona sempre.

Taremi

Marcou em todas as eliminatórias da Taça até agora, mesmo naquelas em que Marega chegou a incomodar.

Sérgio Oliveira e Fábio Vieira

Entraram porque Corona e Otávio se lesionaram, ou seja, ambos tiveram hoje oportunidade de fazer o que mais gostam graças aos acontecimentos que um portista menos gostaria que ocorressem.

Felipe Anderson

Parabéns ao Gil Vicente, não só por se ter batido muito bem no jogo desta noite, mas sobretudo por ter perdido.