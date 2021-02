O futebol é giro, diverte-nos, emociona, apaixona. Mas que o Nanu recupere rápido, isso sim, é o mais importante (por Lá em Casa Mando Eu)

Nanu

Começo por ele porque estamos todos a pensar nisto. O futebol é giro, diverte-nos, emociona, apaixona. Mas que o Nanu recupere rápido, isso sim, é o mais importante. Força, Nanu!

Marchesín

Durante o confinamento, perdemos a noção dos dias, que parecem todos iguais. Durante esta época de pandemia, perdemos a noção do jogos, que parecem ser todos os dias. Durante toda a eternidade, perdermos a noção do Estádio do Jamor, que parece não ter sequer relvado para um jogo a sério sem ser aquele em que ficamos todos bêbados na mata lá para maio.

Pepe

Pelos vistos, a equipa de arbitragem informou-o que entendeu que o lance com Nanu se tratou de um choque involuntário. E só um Pepe muito maduro, muito frio, não reagiu a esta informação com um choque involuntário em alguém.

Mbemba

Amanhã, se o Sporting ganhar, fica com 6 pontos de vantagem, o que também não deixa de ser um enorme choque involuntário.

Manafá

Um lateral direito adaptado a lateral esquerdo, às vezes um lateral esquerdo adaptado a extremo, enfim, a verdade é que eu estou adaptada a Manafá em qualquer lado, essa é que é essa.

Sérgio Oliveira

Houve um lance em que não conseguiu correr tanto como o Varela e depois ainda culpou Marchesín. Sérgio, estás em grande forma, és o maior e tal, mas não conseguiste correr tanto como o Varela. O Varela, meu. Já vi o Varela fazer muitas coisas - obrigada, Varela! -, mas não me lembro de o ter visto a correr.

Uribe

Tinha aqui uma coisa escrita mais gira, mas depois vi-o a chorar encostado ao poste por causa do Nanu e fiquei desolada. És lindo, Uribe.

Fábio Vieira

Bons pormenores num jogo muito difícil para crescer, sobretudo se estivermos a falar de um pedaço de relva do Jamor.

Felipe Anderson

Cada vez que vejo Felipe Anderson a correr, cada vez que vejo Felipe Anderson a disputar uma bola, dou por mim a pensar que treinar todos os dias com Sérgio Conceição faz mesmo milagres. Mister, quando tiver tempo, vou precisar dessa motivação por favor.

Taremi

Lutou muito, tentou o que pôde, mas hoje era um daqueles dias em que só nos safávamos como no plano de vacinação contra a covid-19: com um amigo ou uma sobra. E a Belenenses SAD ficou com ambas.

Evanilson

Marcou um golo e o jogo parou durante vários minutos até que este fosse anulado. Isto do VAR demorar muito tempo tinha mais piada se não adivinhássemos antes o que este ia decidir.

Luis Díaz

Entrou aos 58 minutos porque estava a ser giro, mas tinha chegado a hora de jogarem os crescidos.

Corona

Pronto, já descansou um bocado. Agora tem de voltar a jogar todos os minutos de todos os jogos até ao fim da época, por favor.

Marega

Levou cartão amarelo quando estava desesperado com um colega no chão. Fica o registo de mais um belo momento para o campeonato português.

Zaidu

Já me tinha habituado ao Evanilson entrar nos últimos minutos para tentar marcar um golo, não sei como vai ser agora com o Zaidu.