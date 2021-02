Sarr saiu do relvado a chorar e Lá em Casa Mando Eu espera que esteja tudo bem e que também não seja filmada neste estado lastimável

Marchesín

Queixou-se ao árbitro do primeiro amarelo a Corona e Artur Soares Dias respondeu-lhe: "Eu sou árbitro, tu és guarda-redes". Tudo nesta afirmação é factual, pelo que vou tentar estar à altura dela ao completá-la devidamente: "Eu sou árbitro, tu és guarda-redes, portanto ya, fui eu que fiz asneira, peço imensa desculpa Marche".

Manafá

Estava tudo a correr-lhe bem até que levou com uma bola em cheio entre as pernas. Desta vez não foi preciso ambulância, mas todos vimos que Manafá aguentou que nem um herói até ao fim do jogo e ainda os teve para ir à flash responder a perguntas depois de tudo o que aconteceu. Vénia.

Pepe

Fez tudo o que podia para evitar o empate do Braga, menos pegar nos companheiros e sair de campo quando Corona foi expulso depois de servir de saco de boxe em todos os jogos contra as outras equipas que ocupam os lugares cimeiros do campeonato: Sporting, Braga e Paços de Ferreira.

Mbemba

Deu muitas vezes a corpo ao manifesto, mas, no final da jornada, a equipa que vai em primeiro lugar pode ficar com 8 pontos de vantagem. Infelizmente não é o Benfica, senão já saberíamos, por experiência própria, que o título ainda estava ao nosso alcance.

Sarr

Saiu do relvado a chorar. Espero que esteja tudo bem com ele, porque comigo não está e não preciso que as câmaras me filmem neste estado lastimável.

Sérgio Oliveira

Marcou um golo de penálti e eu ainda fico surpreendida por isto acontecer: não só por um jogador do FC Porto saber marcar penáltis, mas sobretudo porque uma falta a um jogador portista dentro da área não deu pontapé de canto.

Uribe

Gostei muito da primeira parte, mesmo na segunda estivemos sempre bem até ficarmos com 10, portanto no próximo jogo é só garantir que nenhum dos nossos jogadores se aproxima de um adversário ou leva com um contra a cabeça e vai parar ao hospital. Fácil.

Corona

Tem sido muito castigado pelos adversários e aos 4 minutos já estava a levar pancada. Felizmente, aos 5, levou um cartão amarelo, e aos 61 acabou mesmo expulso por mais uma entrada inenarrável. Já chega destes jogadores violentos, que acham que podem fazer tudo para travar os craques. Rua, Corona!

Luis Díaz

Hoje era um bom dia para conseguir provar que Luis Díaz e Galeno não são a mesma pessoa, mas o certo é que nunca apareceram na mesma imagem. Prossegue o mistério.

Marega

Parece estar muito cansado e o Marega cansado é como a vacina da Astrazeneca para maiores de 65 anos: não está provada a sua eficácia, por isso mais vale não usar.

Taremi

Já estava a fazer um bom jogo até ter visto Sérgio Oliveira a marcar e a ficar com mais um golo do que ele, portanto não foi de se ficar e teve de marcar o segundo para igualar as contas. A bola veio de Marchesín e só teve de passar por Corona até lhe chegar aos pés, que é, idealmente, a forma mais fácil de se marcar um golo no FC Porto.

Zaidu

Desta vez não entrou para a equipa tentar marcar, mas para a equipa tentar não sofrer. Todas as razões são boas para Zaidu entrar. Infelizmente lesionou-se pouco depois e teve de sair, porque todas as razões são más para Zaidu sair.

João Mário

Notou-se que até ele ficou surpreendido por ter de sair o Taremi.

Diogo Leite

Não há nenhuma razão suficientemente válida para o FC Porto, a ganhar 2-0, desistir de ter a bola e tentar controlar minimamente o jogo. A expulsão não ajudou, é certo, mas já se sabe que temos sempre de fazer muito mais do que os outros.