Lá em Casa Mando Eu receia escrever seja o que for sobre o SC Braga-FC Porto, para não ser imediatamente expulsa

Diogo Costa

Sofreu um golo nos últimos minutos, quando a equipa já estava com 9 e a vontade era apenas abandonar o campo. No próximo jogo, julgo que vai ser expulso por ter escolhido a carreira de guarda-redes.

Manafá

Tentou algumas investidas pelo ataque e não sei como é que não foi expulso, se ele é defesa.

Mbemba

Quando soou o apito final, Sérgio Conceição foi buscar os seus jogadores ao campo e incentivou-os a ir embora. Mbemba devia ter sido expulso por acatar a ordem do treinador.

Pepe

Aos 37 anos, não é só o melhor central da Liga portuguesa. É também o melhor central da Liga portuguesa a empurrar ambulâncias que não conseguem sair de um relvado alagado. Só por isso não foi expulso.

Sarr

Há muitos momentos em que desejo que ele seja expulso, mas juro que não o digo em voz alta porque atrai.

Sérgio Oliveira

Como médio português do FC Porto, tem muita sorte de ter acabado o jogo sem Luís Godinho ir contra ele de costas. Era expulsão certa.

Uribe

Alerta! Última hora! Breaking news! Jogador do FC Porto bem expulso por Luís Godinho.

Fábio Vieira

Saiu do campo sem ser por ter sido expulso, mas só porque o treinador do FC Porto quis. Esquisito. Para a próxima, na dúvida, mais vale expulsar.

Luis Díaz

Expulso num lance tão infeliz com David Carmo, nem quis ver mais as imagens. Desejo uma rápida recuperação ao jogador do Braga. E, já agora, uma rápida recuperação deste excelente critério de expulsar um jogador porque outro saiu de ambulância. Não tinha reparado nele até agora, não sei porquê.

Taremi

Marcou um belo chapéu ao guarda-redes do Braga e, se volta a repetir a gracinha, aposto que é expulso.

Marega

Gostava que ele marcasse mais golos, confesso, mas tenho receio que a qualquer altura também o possam expulsar por isso.

João Mário

Vou aproveitar os suplentes para dar outras ideias para expulsar jogadores do FC Porto até ao fim da época. Por exemplo, João Mário devia ser expulso por ter o mesmo nome que um jogador do Sporting.

Loum

O Loum devia ser expulso por ser mau colega.

Grujic

O Grujic devia ser expulso pela guerra nos Balcãs.

Evanilson

O Evanilson devia ser expulso por se chamar Evanilson.