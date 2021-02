Cristiano Ronaldo tentou bailar à frente de Manafá e acabou humilhado. Para a próxima tragam um que dê luta, pede Lá em Casa Mando Eu

Marchesín

Depois de uma grande exibição da equipa do FC Porto, acabei por ficar triste por sofrermos um golo. Mas sou capaz de ter voltado a gostar de futebol. Não há nada como a Champions.

Manafá

Cristiano Ronaldo tentou bailar à frente dele e, como é óbvio, acabou humilhado. Apenas mais um dia na vida de Manafá. Para a próxima tragam um que dê luta.

Pepe

Notou-se que estava um bocado abatido por ter de defrontar um amigo. Esperemos que se vingue no Marítimo a seguir.

Mbemba

Não teve grande trabalho hoje, mas também, tirando os laterais, quem é que a equipa da Juventus tinha?

Zaidu

Ligeiramente a dormir no golo que a Juventus não mereceu marcar, mas claramente acordado no último lance do jogo. Joga à bola, Cris!

Sérgio Oliveira

Falhou o 3-0 que nos daria outro descanso para a segunda mão. Agora vai ter de marcar em Turim para compensar.

Uribe

Ahhhh já tinha saudades deste Uribe! Estávamos com tanto receio e, afinal, o Uribe é eficaz contra todas as variantes da Juventus.

Otávio

Saiu ainda antes dos 60 minutos, porque, com o jogo resolvido, o mais importante era começar a pensar no Marítimo. Os treinadores são muitas vezes criticados por abdicarem dos melhores jogadores nas partidas mais fáceis, mas acabou por correr bem por isso ninguém se pode queixar.

Corona

Ia marcando o golo desta edição da Liga dos Campeões, mas ainda bem que não conseguiu. Se eu já não sei como é que conseguimos manter por cá um jogador destes, imaginem com estas imagens a correrem mundo.

Taremi

Marcou logo porque a equipa entrou a pressionar muito alto, tendo, aparentemente, percebido que o jogo começa quando o árbitro apita e não quando o Boavista está a ganhar 2-0.

Marega

Assinalou a sua presença habitual na Liga dos Campeões, ou seja, não precisou de fazer muito para marcar um golo. Os olheiros lá fora andam mesmo a dormir.

Luis Díaz

O Conselho de Arbitragem veio hoje esclarecer os árbitros que lances como o de Luis Díaz contra o Braga não são expulsão. Amanhã, o Conselho de Arbitragem vai esclarecer que o relvado é retangular e, na sexta-feira, espero que esclareça que a baliza é aquela coisa com dois postes, uma trave e uma rede que está ali ao fundo do campo.

Grujic

A segunda mão é só a 9 de Março? Oh, que pena, estamos numa fase tão boa agora!

Francisco Conceição

Estreou-se na Liga dos Campeões aos 18 anos. Faz-nos pensar, não faz? Onde é que vocês estavam aos 18 anos? Eu aos 18 anos quanto muito estreei-me na Queima das Fitas.

Loum

Tinha de falar do Loum, mas deixem-me terminar com o Sérgio. Grande mister, tudo bem pensado hoje.