Lá em Casa Mando Eu ia começar a escrever sobre Uribe mas deu-lhe uma cãibra e vai ter de interromper para pedir assistência

1 - Quintana

Já tudo foi dito sobre um grande portista, desportista e homem. Será sempre o nosso número 1 no andebol e ainda é difícil dar muita importância a outras coisas quando nos apercebemos como o que realmente interessa pode desaparecer num instante. Até sempre, querido Quintana.

Marchesín

Foi um jogo em que teve de estar sempre muito atento, uma vez que não estávamos avisados de quando é que iria surgir o único remate à baliza do Sporting.

Manafá

Como diz o outro, foi eleito por unanimidade o melhor em campo. Na medida em que alguns acham que sim, outros que não e ainda outros nem sequer acham nada.

Mbemba

O Mbemba hoje... Perdão, estou com uma cãibra muito forte nos dedos, não estou a conseguir desenvolver a minha análise. É melhor darem-me algum tempo enquanto eu usufruo de uma paragem que tanto me agrada.

Pepe

Faltou intensidade à equipa do FC Porto, na medida em que até o Pepe só se zangou com um adversário uma vez. Assim não, rapazes.

Zaidu

Confesso que hoje me bateu mesmo uma saudade de ir ao estádio. Dos rituais do costume, das conversas com desconhecidos, dos gritos para dentro do campo com indicações fundamentais para, por exemplo, Zaidu não chutar a #%#_(/! da bola para fora. No fim, até de sair do estádio com uma grande cabeça senti falta.

Sérgio Oliveira

Por acaso não concordo que, para o Sporting, empatar com o FC Porto seja como ganhar a Champions. Quando muito, para o Sporting, empatar com o FC Porto é como ser campeão de 19 em 19 anos. O outro cenário do Sérgio parece-me extremamente exagerado.

Uribe

Desculpem, ia começar a escrever sobre o Uribe mas estou aqui com uma cãibra e vou ter de interromper para pedir assistência e assim se passarem mais uns minutos enquanto consigo que basicamente não se escreva nada sobre o Uribe.

Corona

Cortou o cabelo e, qual Sansão, parece que perdeu parte dos seus poderes: não desiquilibrou, fez uma má receção de bola e nem sequer foi o que levou mais pancadaria dos adversários. Preocupante.

Otávio

Em relação ao lance de maior perigo do Sporting, com Matheus Nunes a chutar na cara de Marchesín, devo dizer-vos que já tinha visto muita coisa no futebol, mas nunca tinha visto um jogador a querer chegar mais à bola do que o Otávio. Muito preocupante, mesmo.

Marega

Poucas vezes me verão a dizer isto, mas discordei muito da sua substituição. Se há clube que era bem capaz de sofrer um golo de um Marega inexistente em campo é o Sporting.

Taremi

Falhou um golo óbvio à frente da baliza, já para não dizer mais um ou dois que podiam ter entrado. Espero que tenha sido só aquilo da "estrelinha" do Sporting e não que tenha começado a fazer efeito o facto de Taremi passar tanto tempo com Marega.

Evanilson

Bem, a boa notícia é que hoje é o único avançado do FC Porto do qual não tenho nada de mal a dizer. Também não tenho nada a dizer sobre ele, na verdade, mas pronto.

Luis Díaz

Péssimo resultado. Já não digo nada sobre os 10 pontos para a frente, o meu problema é que receio o que Braga e Paços de Ferreira possam fazer.

Francisco Conceição

Vai de táxi para o treino e nós, agora, na melhor das hipóteses, vamos andar por aí a lutar pelo segundo lugar que dá o bilhete de avião para a Champions.