Não foi possível ver grande coisa de Francisco Conceição, sinal que não precisávamos que nos safasse (por Lá em Casa Mando Eu)

Marchesín

Estamos todos muito cansados do confinamento, sobretudo aos fins de semana, mas não há ninguém que pareça mais chateado com isto de não ter nada para fazer como o Marchesín.

Nanu

Muito bom vê-lo totalmente recuperado daquele pontapé de canto no Jamor.

Diogo Leite

Muito bom vê-lo totalmente recuperado daquela culpa toda que teve de todas as más entradas em campo da equipa e golos sofridos nos primeiros minutos.

Pepe

Foi apanhado pelas câmaras a tirar a etiqueta da camisola antes do jogo, mostrando, após todos estes anos de carreira, que é apenas um comum mortal que não gosta daquela comichão incómoda e não percebe como é que em 2021 a malta ainda não imprime aquelas secas sobre lavar e passar a ferro no tecido em vez de numa coisa enorme que nos magoa e que, portanto, acabamos a cortar e depois não sabemos como lavar e passar a ferro. Tinha muito mais a dizer sobre isto, atenção, mas sinto que tenho mesmo que ficar por aqui, talvez não seja o local indicado. Para mais reflexões sobre etiquetas, podem seguir-me no Twitter.

Manafá

É o melhor lateral do FC Porto e cumpre tudo o que lhe pedem, à direita ou à esquerda. Uma pessoa assim fica com a vida muito difícil para escrever sobre ele.

Sérgio Oliveira

Marcou num clássico remate de longe e arrumou o jogo relativamente cedo para podermos descansar um bocadinho até terça-feira, em que eu aceitaria já celebrar um empate como se fosse a Champions.

Uribe

Foi pai na última quarta-feira, ainda jogou contra alguém (não me lembro bem o que aconteceu nesse dia) e hoje marcou o primeiro. Para conseguir fazer isto tudo, deve ter um daqueles recém-nascidos que dorme. Fogo, que Sporting. Ai, desculpem, que sorte.

Otávio

Quando o primeiro-ministro falar, na próxima quinta-feira, não sei se estou mais ansiosa para que anuncie a reabertura da escola dos meus filhos ou a libertação do Otávio no meio-campo do FC Porto. Estou a brincar, claro. A reabertura da escola dos meus filhos, fácil. A dos filhos do Otávio também, já agora.

Corona

Continua longe dos seus melhores momentos, mas sempre fiel ao seu mantra de não marcar golos, tendo falhado pelo menos um que parecia fácil. Se este é o preço a pagar por poder continuar a tê-lo por cá, estou disposta a mais quatro ou cinco épocas de falhanços na boa.

Marega

Há quem diga que não está em forma, que falha golos que não se pode falhar e que não se percebe bem o que anda ali a fazer, mas essas pessoas estão completamente erradas porque yhjwiw owkak parece que estou a ficar sem rede utkxuw palkkdunv desisto, vou tentar continuar no Taremi.

Taremi

Parece que fiquei sem texto ali em cima, mas felizmente voltou. Apesar de não ter marcado hoje, Taremi esteve em todo o lado no campo e incomodou muito os adversários. Um bocado como as bandeiras do PCP este sábado.

Sarr e Luis Díaz

Entraram para o lugar do Pepe e do Corona. Sim, tirámos o Pepe e o Corona ao mesmo tempo do jogo. Foi quase como se tivéssemos abandonado, talvez um gozo desnecessário ao adversário.

Evanilson

Marcou um golo e, ignorando que o lance estava a ser analisado, continuou a celebrar alegremente, a distribuir abraços e sorrisos perante os colegas que esperavam a decisão da "tecnologia". Gostei muito do otimismo e, sobretudo, da indiferença perante o VAR.

Grujic

Entrou numa fase do jogo em que estavam todos a empenhar-se muito para que eu adormecesse, mas felizmente sou uma pessoa precavida e tinha dormido duas horas de sesta. Não me rendo facilmente.

Francisco Conceição

A má notícia é que entrou muito tarde e não foi possível ver grande coisa dele. A boa é que isso foi sinal que não estávamos a perder e precisávamos dele para nos safar.