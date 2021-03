O dia começou com Cavaco a não cumprimentar Marcelo e acabou com Alex Sandro a ser pior que Zaidu. Há quem não saiba estar depois de sair

Marchesín

Passei o Dia da Mulher inteiro a dizer mal das coisas cor de rosa e hoje apareceu-me ali assim o Marchesín e eu cedi de imediato. Maravilhoso!

Manafá

Não gostei lá muito de ver o Chiesa aparecer-lhe nas costas tantas vezes e tão à vontade, mas o Manafá acabou o jogo a ir fintar o Ronaldo lá à frente, portanto sinto que o meu equilíbrio emocional foi reposto e que fui devidamente recompensada.

Pepe

É o rei disto tudo, não tenho palavras. Uma exibição magnífica, vai ser difícil segurá-lo se continuar a jogar assim nos grandes palcos europeus, mesmo que tenha contrato assinado até aos 20 anos.

Mbemba

Ao lado dos atuais 18 anos do Pepe, nota-se que está mais vivido, mas é sempre bom compensar aquela vontade toda do outro com a experiência e calma do Mbemba.

Zaidu

Comecei o dia a ver o Cavaco não cumprimentar o Marcelo e acabei a ver o Alex Sandro a ser pior do que o Zaidu. Há malta que, depois de sair, não se sabe mesmo comportar.

Sérgio Oliveira

Não gostava de falar muito de outras coisas hoje, mas é de facto bonito como os dois golos do FC Porto tiveram de ser marcados por quem tanto teve de ouvir nos últimos tempos. Sérgio, não estás sozinho, tens-nos a nós. Festejámos todos como se tivéssemos ganho na Champions.

Uribe

Este homem foi pai há menos de uma semana e está aqui fresco para correr um jogo quase inteiro contra uma Juventus. O meu marido, quando tinha sido pai há menos de uma semana, nem do quarto à sala era capaz de correr sem adormecer entretanto.

Otávio

Confesso que, quando Sérgio Conceição o substituiu, fiquei mais chocada do que a rainha depois da entrevista do Harry e da Meghan à Oprah, mas felizmente correu tudo bem. Tudo menos este meu texto, que até da entrevista do Harry e da Meghan à Oprah fala. Eu não estou bem, desculpem.

Corona

É tão bom jogador e tão bom rapaz que até o olho negro lhe fica bem. A sério, não consigo detetar-lhe um defeito que seja. Nem quero. Lido muito bem com esta perfeição do Corona.

Marega

Correu, lutou e deu tudo. Como todos os outros. Gostei de todos, não vou dizer mal do Marega só por dizer. Mas amo o Pepe, isso sim, tenho de voltar a frisar.

Taremi

متاسف

É "desculpem" em persa. Espero que o tradutor do Google não me deixe ficar mal e dê início aqui a um conflito internacional.

Sarr

Vamos falar desta eliminatória daqui a muitos anos e alguém, na mesa, vai dizer assim: "E quando entrou o Sarr...". E vai fazer-se silêncio, porque ninguém terá nada a acrescentar até procurar na Internet e vir dar a este texto, que assinala assim que Sarr, efetivamente, entrou neste jogo.

Luis Díaz

Bola no Díaz e ele que corra! É o meu novo mantra.

Grujic

Não estava muito convencida, até o ver deitado no chão, a acalmar o jogo e a espreitar para ver se era para continuar ali. Aprecio muito jogadores que conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo.

Toni Martínez

Lembro-me de vê-lo entrar mas julgo que já foi naquela altura em que estava ligada ao ventilador, por isso não tenho muito a dizer.

Diogo Leite

Estes rapazes merecem ser recebidos no aeroporto. Espero bem que a DGS tenha seguido o meu conselho de começar a vacinação pelos Super Dragões.

Loum

Curiosamente, faz hoje 17 anos que tivemos uma grande noite europeia em Manchester. Venham outras, que isto é o Futebol Clube do Porto!