Ronaldo marcou um hat trick e o mundo acha que foi uma resposta às críticas, quando a diferença foi não ter apanhado Manafá pela frente

Marchesín

Uma forma de incentivar as equipas portuguesas a conseguirem bons resultados na Liga dos Campeões era dar-lhes automaticamente os 3 pontos no jogo da Liga seguinte a passagens aos quartos de final, contra equipas poderosas como a Juventus. Quando eu digo equipas portuguesas, quero dizer obviamente o FC Porto, mas vocês devem ter percebido assim que disse que era na Liga dos Campeões.

Manafá

Cristiano Ronaldo marcou hoje um hat trick e o mundo do futebol acha que foi uma resposta às críticas de que foi alvo nos últimos dias, quando é óbvio que a única diferença entre terça e domingo foi que o avançado da Juventus não teve sempre Manafá pela frente.



Mbemba

Quase marcava um golo quando tentava cruzar a bola e esta foi à barra, mas o jogo hoje não ia ser resolvido por este central.

Pepe

Confesso que tinha imensas saudades destes jogos extremamente chatos que acabam desbloqueados por um golo de canto, só porque somos bons nisso. Habituei-me nos últimos anos e não estou pronta para abdicar destas vitórias nada entusiasmantes.

Zaidu

O primeiro-ministro apresentou há uns dias as condições para Portugal ser obrigado a voltar atrás no desconfinamento: RT acima de 1, taxa de incidência acima de 120 novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias e 1 cruzamento certeiro do Zaidu. Felizmente, têm de acontecer as três em simultâneo e esta última é mesmo muito rara.

Sérgio Oliveira

Não foi eleito o melhor da semana da Champions League porque ganhou um tal de Haland. Não faço ideia quem seja, alguma vez marcou ao Paços de Ferreira com um remate de tão longe? Não, claro. Enfim, a roubalheira do costume.

Uribe

Cada vez que Uribe recupera uma bola, há um golfinho bebé que reencontra a mãe, há uma tonelada de plástico que desaparece do planeta e há um avanço significativo na cura para o cancro. É tão bonito de se ver que nem sei se isto tudo junto faz jus ao trabalho do Uribe.

Otávio

Muito difícil recuperar de um jogo como o de Turim em pouco tempo. Se até eu ainda estou exausta depois daquilo, só posso agradecer a estes rapazes por ainda conseguirem jogar e ganhar hoje.

Corona

Não está claramente ao seu nível há uns tempos. Até os adversários já repararam e deixaram de tentar arrancar-lhe uma perna a cada lance. Saudades dessa violência que saía impune.

Marega

Saiu quando ainda estava 0-0 e ninguém se estava a destacar, nem mesmo ele pela negativa.

Taremi

Saiu quando o jogo já estava resolvido e agora é torcer pelo Famalicão contra o Braga. Não estava à espera de escrever esta frase alguma vez na vida, mas cá está ela.

Francisco Conceição

Pouco depois de ter entrado o FC Porto marcou dois golos e resolveu o jogo. Desta vez, Francisco não teve diretamente nada a ver com isso, mas deu sorte, portanto é continuar a metê-lo em campo quando a coisa estiver aflita.

Luis Díaz

Entrou ao mesmo tempo que o Francisco, por isso, na verdade, nunca saberemos quem deu sorte. Na dúvida, é continuarem a entrar ao mesmo tempo.

Toni Martínez

Um jogo que foi resolvido em dois minutos. Durante os restantes 88, parabéns a todos os que conseguiram não adormecer.

Grujic

E parabéns também à seleção de andebol, pela qualificação histórica para os Jogos Olímpicos. Infelizmente, não vi os minutos finais em direto, porque estava a ver este histórico FC Porto - Paços de Ferreira. E não me arrependo, atenção.