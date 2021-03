Sérgio Oliveira marcou um golaço e os dois treinadores começaram a discutir qual deles gostava mais do médio (por Lá Em Casa Mando Eu)

Marchesín

O FC Porto já não jogava desde domingo e já tinham passado tantos dias entretanto que eu achei que o futebol tinha terminado. Afinal não, ainda há mais.

Manafá

Manafá está para o futebol português como a vacina da AstraZeneca para a Humanidade: está provado que é seguro, podemos relaxar e confiar, mas também sabemos que muito raramente nos pode provocar um coágulo.

Mbemba

Estive a ver o jogo enquanto os meus filhos estavam com aquela energia de fim de tarde, misturada com o sono de não terem dormido sesta e sempre a pedirem para tirar o jogo e meter a Patrulha Pata. Conto-vos isto neste momento porque gostaria muito de ter a paciência e o ar tranquilo do Mbemba.

Pepe

Acho bem que o Pepe saia logo para prevenir o agravamento de uma eventual lesão, mas também acho bem que me digam rapidamente que está tudo bem com ele para prevenir o agravamento do meu eventual enfarte.

Zaidu

Quase que marcava um belo golo quase no final, só faltou a bola ir para a baliza e não para Olhão.

Sérgio Oliveira

Marcou mais um golaço e os treinadores começaram a discutir: "Eu gosto muito do Sérgio Oliveira", "Não, eu é que adoro o Sérgio Oliveira", "Não, eu é que admiro imenso o Sérgio Oliveira", "Não, eu é que amo o Sérgio Oliveira". E nisto tiveram de ser os dois expulsos.

Uribe

Imaginem que, na mesma época, vocês eram pais e partilhavam o meio-campo com o Sérgio Oliveira, os dois maiores prazeres da vida. És um sortudo, Uribe.

Otávio

Hoje começou a primavera, tempo de renovação, de esperança, de melhores dias. Reforço: tempo de renovação. Renovação.

Corona

Falta pouco tempo para jogarmos contra o Chelsea nos quartos de final da Liga dos Campeões e acho que devíamos cansar ao máximo o Corona até lá.

Marega

Falta pouco tempo para jogarmos contra o Chelsea nos quartos de final da Liga dos Campeões e acho que devíamos poupar ao máximo o Marega até lá.

Taremi

Teve de sair do campo, uma vez que é dos nossos melhores jogadores e a partida estava a ser mais interessante nos bancos.

Diogo Leite

Teve de entrar muito cedo, para substituir Pepe. Como as escolas reabriram esta semana, notou-se que os adultos estiveram bem mais pacientes com os mais novos hoje.

Luis Díaz

A vitória era o mais importante hoje. Aliás, hoje tudo em mim é Vitória.

Toni Martínez

Parece que já o estou a ver a resolver a eliminatória com o Chelsea com um golaço e o Pinto da Costa a fazer aquele ar de difícil quando os ingleses lhe ligarem a perguntar quanto quer por Toni Martínez. "40 millions? No way..."

Grujic

Estou a ouvir Vítor Bruno a falar na flash e o nosso adjunto é impecável. Nota-se que já tem muita experiência em ter de falar após o treinador ser expulso.

Francisco Conceição

- Catarina, qual é a tua frase preferida?

- Sai Marega, entra Francisco Conceição.

Racismo não

Jogou muito. Obrigada pelos dois autogolos.