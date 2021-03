Lá em Casa Mando Eu viu Sérgio Oliveira escorregar várias vezes, quiçá por causa do relvado ensopado pelas lágrimas de Cristiano Ronaldo

Anthony Lopes

Teve que fazer uma grande defesa depois de não sair a um cruzamento num lance que tinha que ser seu, provando não só ser o substituto de Rui Patrício, mas também um pouco o Rui Patrício de 2010.

Cedric

Obrigou Cancelo - lateral da moda da Premier League - a ser adaptado à esquerda. A sorte de Ronaldo é Cédric não decidir ser ponta de lança, senão lá ia o madeirense para lateral adaptado.

Rúben Dias e Fonte

Não valem meio Pepe.

Danilo

Nota-se que o senhor comendador está a descer de forma, carente da camisola azul e branca e do mimo que eu lhe dava nestas crónicas. Não tens disto lá em Paris, não é? Jogas com o Neymar, estás rico e comes baguetes, mas não é a mesma coisa, pois não? C’est la vie!

Bruno Fernandes

Vê Ronaldo desperdiçar todos aqueles livres perto da área como os europeus veem as vacinas produzidas na União Europeia irem para os Estados Unidos e Reino Unido.

Sérgio Oliveira

Escorregou várias vezes, suponho que o relvado estivesse ensopado pelas lágrimas de Ronaldo a recordar a maneira como o médio portista bateu aquele livre.

Diogo Jota

Já vejo futebol atentamente há mais de 20 e tal anos e vou buscar uma piada para aí dessa altura: é um avançado goleador com cara de miúdo - é o nosso Solskjaer.

Cristiano Ronaldo

Conseguiu marcar um golo mas os árbitros não viram. Talvez tenham feito um esforço quase tão grande para isso como vamos todos agora fazer para tentar não ver como Cristiano Ronaldo atirou a braçadeira para o chão e abandonou o campo antes do jogo terminar.

Bernardo Silva

Não o vi a tomar nenhuma atitude deste género, mas também ainda não fui ao Twitter.

Renato Sanches

O ano é 2037. A pandemia é uma recordação distante, há carros voadores e resolvemos o aquecimento global. Renato Sanches continua sem saber porque é que é convocado para a seleção.

Nuno Mendes

Como em todas as empresas, chamaram o estagiário no momento de crise.

João Félix

É dos melhores jogadores portugueses, segundo os Cronistas da Tribuna pela Verdade.

Palhinha

Entrou, tardiamente, aos 91. Eu, se tivesse na minha equipa um jogador que pode levar amarelos à vontade e que só o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos pode tirar do campo, usava-o desde o início, mas quem manda é o Engenheiro.