Ouviu-se, no final, o suspiro de alívio de Bernardo Silva: "Pronto, sobrevivi a isto, agora já posso voltar para o Guardiola"

Anthony Lopes

Começou mal, mas Portugal lá conseguiu uma vitória importante em mais um jogo de classificação para o recorde de golos do Ronaldo.

João Cancelo

Não gosto nada deste equipamento da seleção. As cores, as linhas, não vejo o que possa ter a ver com Portugal. Esta semana, aliás, tudo o que não fosse entrar em campo com a camisola poveira seria sempre pouco patriótico.

Rúben Dias e José Fonte

Não valem meio Pepe, conforme já disse.

Nuno Mendes

Tem apenas 18 anos e joga com calma, solto, sem mostrar muita preocupação. Parecia qualquer jogador do mundo quando enfrentava a seleção do Luxemburgo.

Rúben Neves

Foi notícia esta semana um cão que entrou numa loja várias vezes para roubar o peluche de um unicórnio, porque se "apaixonou" por ele. No final, lá lhe ofereceram o peluche. Só eu continuo a tentar entrar no Wolverhampton e eles não me dão nada. Pelo contrário, só me levam as minhas paixões.

Renato Sanches

Por falar em unicórnios e outros mitos, Renato Sanches. Até jogou bem, assim não tem graça.

Bernardo Silva

Depois de três jogos em apenas uma semana, ouviu-se aqui ao longe o suspiro de alívio de Bernardo quando saiu do campo e pensou: "Pronto, sobrevivi a isto, agora já posso voltar para o Guardiola".

Diogo Jota

Marcou três golos em apenas dois jogos e já leva seis ao serviço da seleção, mesmo ainda não tendo convencido Fernando Santos a ser um titular indiscutível. O iraniano Ali Daei agradece.

João Félix

Depois de todas as polémicas e dúvidas, a vacina da AstraZeneca passou a chamar-se Vaxzevria. Não acho um nome muito bonito, mas talvez João Félix possa fazer o mesmo para disfarçar isto de ter de jogar na seleção sem ninguém perceber muito bem porquê. Não seria menos estranho que o Vaxzevrio fosse titular indiscutível no Europeu.

Cristiano Ronaldo

Aguentou de forma heróica a braçadeira no seu corpo durante o jogo todo e está cada vez mais perto do recorde do iraniano. Só faltam 6 golos, 30 remates, 75 bolas para ele e 29273683937722 tentativas de marcar de livre.

Pedro Neto

Aprecio quando há jogadores da seleção que, se passarem por mim na rua, eu não os reconheço. Os portugueses comuns também merecem estar lá.

Palhinha

Portugal estava a vencer 2-1 contra o Luxemburgo, por isso foi necessário meter mais um médio defensivo para segurar o resultado. Fomos todos surpreendidos quando marcou um golo, sobretudo o selecionador, que não estava à espera de ficar mais longe do empate.

Rafa

O teletrabalho vai continuar a ser obrigatório até ao final do ano, o que significa que não somos obrigados a ter um jogador do Benfica nas convocatórias da seleção de forma presencial.

Sérgio Oliveira

Descansa, meu querido, que sábado volta o futebol a sério.