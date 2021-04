Se estavam a contar com um estádio vermelho para salão de festas do FC Porto, Lá em Casa Mando Eu tinha uma sugestão muito melhor a fazer

Marchesín

Foi um dia de muitas emoções. Uma pessoa vê o FC Porto jogar em Sevilha e lembra-se daquele calor e do sofrimento tão recompensado no final em 2003. Percebi a intenção de nos levar para uma cidade que nos diz tanto, mas, se estávamos a contar com um estádio vermelho para se tornar o nosso salão de festas, tinha uma sugestão muito melhor a fazer.

Manafá

Isto vai ser com Matemática do mais avançada que há: o FC Porto esteve bem coletivamente, mas perdeu com dois erros individuais e nenhum foi dele. Tudo somado, hoje foi mesmo #DiaDeManafá.

Mbemba

Estou triste. Gostava de ser realista e aceitar melhor este resultado contra um Chelsea que vale milhões. Mas vocês viram aquela camisola deles? A sério? Aquilo é gente com muito dinheiro, mas muito mau gosto.

Pepe

Hoje não precisou de dar tanto nas vistas, mas, ainda assim, tornou-se o segundo jogador de campo mais velho a jogar nuns quartos de final da Liga dos Campeões. O que é muito estranho, uma vez que claramente só tem 18 anos.

parte.