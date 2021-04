Se estavam a contar com um estádio vermelho para se tornar o salão de festas, o Lá em Casa Mando Eu tinha uma sugestão muito melhor a fazer

Marchesín

Foi um dia de muitas emoções. Uma pessoa vê o FC Porto jogar em Sevilha e lembra-se daquele calor e do sofrimento tão recompensado no final em 2003. Percebi a intenção de nos levar para uma cidade que nos diz tanto, mas, se estávamos a contar com um estádio vermelho para se tornar o nosso salão de festas, tinha uma sugestão muito melhor a fazer.

Manafá

Isto vai ser com Matemática do mais avançada que há: o FC Porto esteve bem coletivamente, mas perdeu com dois erros individuais e nenhum foi dele. Tudo somado, hoje foi mesmo #DiaDeManafá.

Mbemba

Estou triste. Gostava de ser realista e aceitar melhor este resultado contra um Chelsea que vale milhões. Mas vocês viram aquela camisola deles? A sério? Aquilo é gente com muito dinheiro, mas muito mau gosto.

Pepe

Hoje não precisou de dar tanto nas vistas, mas, ainda assim, tornou-se o segundo jogador de campo mais velho a jogar nuns quartos de final da Liga dos Campeões. O que é muito estranho, uma vez que claramente só tem 18 anos.

Zaidu

Não sei se repararam, mas pelo menos na minha televisão deu-me a sensação que ele, às vezes, estava ligeiramente atrasado em relação ao jogo e depois, no lance do primeiro golo, já estava adiantado em relação aos outros. Estranhíssimo.

Grujic

Nós jogámos sem Sérgio Oliveira e metemos um Grujic que se portou muito bem, mas foi o treinador do Chelsea que acabou a olhar para o banco e a pensar:

“ - Quem é que eu tenho que possa defender ainda mais isto?

…

- Ah, sim, pode ser este Thiago Silva e um tal de Kanté”.

Coitado, sem opções de jeito. Que ridículo.

Uribe

Sérgio Conceição lembrou – e bem – que somos a única equipa fora das Big Five nesta fase avançada da competição. Mas devo dizer a estes meninos do Chelsea que, até podem estar na Premier League, mas nunca terão o prazer de festejar um golo do Moreirense nos últimos minutos de uma segunda-feira à noite, marcado por um jogador chamado Walterson. Há prazeres que só temos na Liga portuguesa.

Otávio

Nota-se o esforço em melhorar na marcação dos cantos, mas sem aquele lateral-esquerdo brasileiro a verdade é que estes deixaram de ser meras formalidades até ao golo de cabeça de qualquer um dos nossos. É uma pena, nem eu sabia que apreciava tanto essa dependência das bolas paradas.

Luis Díaz

Portugal entrou esta semana na segunda fase do desconfinamento, mas, além das esplanadas, das escolas e dos ginásios, ainda não vi a liberdade total de Luis Díaz à solta. Esperemos que o Rt e a taxa de incidência não subam, para que as medidas restritivas sobre o colombiano possam aliviar.

Corona

Fez uma grande asneira, mas espero que ele saiba que está perdoado. Perdoadíssimo. A sério, quase que me apetece assumir eu a culpa. Pronto, Corona, quem te pede desculpa até sou eu!

Marega

Ficou a pedir penálti aos 72 minutos e posso confirmar que foi hoje provado cientificamente que existe ligação entre a má arbitragem e a formação de buracos no meu sofá.

Toni Martínez

Esgotou o efeito golo decisivo no último minuto ainda há uns dias, devíamos ter tentado outro tipo de milagre.

Fábio Vieira

Parece-me que as três substituições ao mesmo tempo desconcentraram a equipa. Na segunda mão vamos ver se as regras permitem outro tipo de gestão.

Francisco Conceição

Calma, malta, isto foi só metade. E já sabem como nós costumamos ser maus na primeira parte.