Parabéns a todos os que aguentaram até ao fim do Nacional-FCP. "Querem espetáculo? Vão ao Coliseu" (reabre segunda-feira, aproveitem)

Marchesín

Defendeu um penálti logo no início do jogo e, dadas as circunstâncias, até estranhei os colegas não terem aproveitado o fim da partida para irem tirar fotos com ele, em filinha, para um dia poderem mostrar aos netos que estavam ao lado de San Marche, naquela vitória mítica na Madeira frente ao Nacional de Manuel Machado.

Manafá

Para quem acha que este foi um dos piores jogos da Liga, recordo uma citação do nosso treinador muito a propósito dos tempos em que vivemos: "Querem espetáculo? Vão ao Coliseu". Reabre amanhã, aproveitem.