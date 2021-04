Pepe gritou ao árbitro: "Tu nem com o vídeo!". Faltou acrescentar nem com VAR, nem Dolby Surround, nem MIT, nem inteligência artificial

Marchesín

Entre as coisas que dou como certas na vida estão as más primeiras partes deste FC Porto, uns três penáltis por marcar a favor de qualquer FC Porto e a expulsão de Sérgio Conceição num jogo com muitas emoções. Ah, já me esquecia da que se tem mesmo de dizer: a morte. Por este andar, a minha vai ser a ver futebol.

Nanú

Quando era pequenina, eu, o meu irmão e o meu pai jogávamos quase sempre da mesma maneira: o meu pai à baliza para nos fazer a vontade, o meu irmão a rematar porque queria marcar golos e eu a cruzar porque tinha de fazer alguma coisa. O que é que isto tem a ver com o Nanu? Não sei, talvez ele não tenha nada para fazer.