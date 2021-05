Toni, está bem que não há calças para rasgar, mas os joelhos também não são para estragar (pede Lá em Casa Mando Eu)

Marchesín

Não sei se também vos aconteceu, mas meti na Sport TV 1 à espera de ver o Rio Ave - FC Porto da penúltima jornada da época 2020/2021, mas acabei a ver um Rio Ave - FC Porto muito manhoso, de uma noite de inverno qualquer, com aquela chuva e aquele vento que nos fazem ter mais vontade de ir fazer um bolo do que ver um jogo até ao fim.

João Mário

Excelente trabalho no primeiro golo da noite. A jogar assim, e arriscando ter agora aqui o meu momento Jorge Jesus com Bernardo Silva, ainda vai ter uma grande carreira a lateral direito.

Pepe

Não esteve no seus melhores dias, cometendo alguns deslizes que, felizmente, não deram em nada. Até Pepe está farto desta época e, assim sendo, a Liga só teria uma coisa decente a fazer, que era anular a última jornada.

Diogo Leite

Apurámo-nos diretamente para a Champions, mas as equipas no sorteio vão perceber que somos do mesmo país e campeonato que o Sporting e parte da nossa reputação europeia vai ser perdida.

Manafá

Respondeu bem a uma semana muito complicada, com aquilo que tivermos de suportar na terça-feira e, depois, a pior notícia possível para Manafá: os adeptos vão voltar aos estádios na próxima jornada.

Grujic

Há três coisas que eu tomo como certas na vida: a morte, o FC Porto ir à Liga dos Campeões e o Grujic fazer uma asneira após um grande momento dele próprio.

Uribe

Hernâni era rápido, Uribe é um relógio.

Otávio

Nota-se bem que não está em forma quando nem sequer irrita os outros ao ponto do treinador adversário desatar a fazer gestos feitos com os dedos. Era tão fácil hoje, foi uma pena.

Luis Díaz

Basta mudar de nome, como Corona fez para Tecatito, e vai completar-se mais uma bela formação de craque. Por mim, desde que não escolha “Ruben Amorim” ou “Hugo Miguel”, está à vontade.

Taremi

Não ficou muito satisfeito por ter saído cedo, mas talvez possa recordar-lhe que começou a época a entrar aos 3 ou 5 minutos de cada vez, portanto vejam só o que esta injustiça melhorou.

Toni Martínez

Gosto muito que marque golos e gosto muito que os festeje, mas aquilo de se atirar sempre para o relvado deixa preocupada aquela parte de mim muito mãe. Está bem que não há calças para rasgar, mas aqueles joelhos também não são para se estragar.

Sérgio Oliveira

Mal entrou marcou um golo. Foram 20 esta época, dificilmente repetível na carreira do Sérgio. Parabéns e obrigada.

Nanu

Após o golo de Sérgio Oliveira, a transmissão televisiva mostrou Fábio Coentrão muito chateado. Estava a ser uma boa segunda parte, gostei dos golos e das jogadas, mas nada me animou tanto como esse momento.

Marcano

Não jogava nesta equipa desde Março do ano passado, ou seja quando a pandemia começou. Curiosamente, pelas imagens vistas em Lisboa na terça-feira, parece que Marcano voltou quando a pandemia acabou.

Felipe Anderson

Quem?