Carraça entrou para nos lembrar que chegou ao fim a época e abriu a caça à comissão (por Lá em Casa Mando Eu)

Marchesín

Agora que este campeonato acabou, vou desde já deixar aqui o meu humilde contributo para o planeamento da próxima época: se puder ser, para o ano gostaria de ganhar. Depois, desejo também ganhar. Por último, se for possível ganhar julgo que ficaríamos todos satisfeitos.

João Mário

Novamente como lateral, executou esta quarta-feira um movimento que consistiu em ir à linha, cruzar e a bola ir parar a um colega e não ao centro comercial fora do estádio. Não estou habituada a estas coisas, é esquisito.

Pepe

Quando o árbitro interrompeu inexplicavelmente um lance de golo do FC Porto para dar um cartão amarelo, foi impagável ver a cara de Pepe enquanto ouvia as explicações do senhor. "Tá bem, tá. Desisto. Fica na tua, maluco, já estamos a ganhar 2-0, não é hoje que me vou chatear".

Diogo Leite

Marcou um golo a fechar, mas, no início da partida, creio que deu ali uma mão na bola que o árbitro podia ter marcado penálti. Pois é, meus caros, este é o tipo de coisas que eu escrevo quando já está tudo decidido e não conta para nada.

Manafá

Voltando ao planeamento, se na próxima época der para ter laterais com qualidade também aceito. Se não, se for para ganhar com estes, por mim também é na boa.

Grujic

Marcou o segundo golo da tarde e beijou timidamente o emblema na camisola, derretendo-nos a todos. Afinal, os médios frios e calculistas também têm coração.

Sérgio Oliveira

Amanhã, Fernando Santos divulga os 26 convocados para o Euro, o que significa que vamos ficar a saber quem são os 25 jogadores que vão ter a honra de passar o próximo mês com o Sérgio Oliveira.

Otávio

Já é português, by the way. Mas também já passa muito tempo com o Sérgio Oliveira.

Luis Díaz

O meu telemóvel, depois de eu escrever Luis Díaz, ainda me sugere a palavra "Marega" a seguir. Chamam-lhe "escrita inteligente", mas suspeito que se trata de "gozo".

Toni Martínez

Marcou mais um golo e dizem que igualou o anterior avançado da equipa, tal como João Mário já tinha igualado o melhor lateral da equipa em assistências. Estatísticas que nos fazem acreditar que a próxima época pode ser melhor, mas também que esta época podia não ter sido tão má.

Taremi

Não sei o que 2021/2022 nos trará, mas pelo menos trago aquele quentinho no coração de dificilmente nos devolver aqueles jogos em que o Taremi entrava aos 85 minutos porque até lá ninguém se tinha safado.

Evanilson

Se daqui a uns meses descobrirmos que o Evanilson era só mais um avançado que tínhamos no banco e sabia marcar golos, não sei se vou aguentar.

Francisco Conceição

Ouviu-se alguma festa no estádio quando entrou, uma vez que a família Conceição ocupava um camarote inteiro. Estou farta das bancadas vazias, pelo menos deixem a nossa família preferida ir ocupando umas cadeiras vagas.

Carraça

Entrou para nos lembrar que chegou ao fim a época e abriu a caça à comissão.

Romário Baró

Adeus 2020/2021. Obrigada pela Supertaça e por aqueles oitavos contra a Juventus, de resto não me incomodes mais.