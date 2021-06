Rui Patrício

Impossível começarmos melhor a preparar o Euro, uma vez que, entre Rui Patrício e a trave, lá foi possível segurar um empate a zero. Também conhecido como resultado de sonho para Fernando Santos.

Nelson Semedo

Deixem-me salientar o grande ponto a favor deste jogo: os adeptos. Estou com tantas saudades de ir à bola, que já acho que, se me pagassem o bilhete, se ameaçassem toda a minha família e se prometessem acabar com a pobreza no mundo, eu às tantas ainda era capaz de ir ver a seleção.